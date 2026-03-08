自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》研究曝椎間盤突出6成無明顯誘因 專家提醒3法保養

2026/03/08 14:12

椎間盤突出會造成下背痛，民眾認為可能因搬重物造成，然而，研究發現有6成以上的人，根本沒做任何特別的事；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

椎間盤突出會造成下背痛，民眾認為可能因搬重物造成，然而，研究發現有6成以上的人，根本沒做任何特別的事；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕椎間盤突出會造成下背痛、跛行，甚至無法彎腰，帶來生活無比的困擾，民眾紛紛猜測自己椎間盤突出是因為搬重物造成。然而，一項研究卻帶來跌破眼鏡的結論，恆新復健科診所醫師王思恒指出，這項研究發現有6成以上的人，根本沒做任何特別的事。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，這篇發表在《The Spine Journal》的研究，分析MRI確診的急性椎間盤突出患者，回顧發病前事件。結果顯示，62%的患者發病前沒有任何特定事件；26%有特定動作誘因，但非搬重物；僅12%與搬重物有關。換句話說，超過6成的椎間盤突出，是在你日常生活中不知不覺就發生的。

研究發現，不管你的椎間盤突出是搬重物造成的，還是莫名其妙自己發生的，疼痛程度和功能障礙並沒有顯著差異。

3做法照顧椎間盤

民眾不禁好奇，為什麼會自己突出？王思恒說明，椎間盤突出更像是一個累積性的過程，不是某一次事件造成。你的椎間盤每天承受數千次的壓力循環，隨著年齡增長，纖維環逐漸磨損、退化。這個情形就像輪胎開了幾萬公里之後爆胎，最後那一下可能只是壓到一顆小石頭，但真正的原因是長期的磨耗。很多人拼命找那顆「小石頭」，卻忽略了輪胎本身的狀態。

民眾想在日常生活中保養椎間盤，王思恒提供3項建議：

●不要過度自責 

如果你正在承受椎間盤突出的痛苦，別一直糾結是哪個動作害你受傷。多數情況下，沒有單一的罪魁禍首。

●搬重物的姿勢仍然很重要

即使不是因為「一次姿勢不對就會突出」，民眾要留意的是，長期的動作模式會影響椎間盤的累積負荷。

●維持脊椎健康的關鍵是持續活動

民眾最好要持續活動、強化核心肌群，同時避免長時間維持同一姿勢。這些日常習慣的累積，比你搬東西那一瞬間的姿勢重要。

王思恒總結，椎間盤突出不是一次意外，更像是長期累積的結果，與其害怕某一個動作會「傷到」腰，不如用每天的好習慣去照顧它。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中