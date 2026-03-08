健康網》研究曝椎間盤突出6成無明顯誘因 專家提醒3法保養

椎間盤突出會造成下背痛，民眾認為可能因搬重物造成，然而，研究發現有6成以上的人，根本沒做任何特別的事；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕椎間盤突出會造成下背痛、跛行，甚至無法彎腰，帶來生活無比的困擾，民眾紛紛猜測自己椎間盤突出是因為搬重物造成。然而，一項研究卻帶來跌破眼鏡的結論，恆新復健科診所醫師王思恒指出，這項研究發現有6成以上的人，根本沒做任何特別的事。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，這篇發表在《The Spine Journal》的研究，分析MRI確診的急性椎間盤突出患者，回顧發病前事件。結果顯示，62%的患者發病前沒有任何特定事件；26%有特定動作誘因，但非搬重物；僅12%與搬重物有關。換句話說，超過6成的椎間盤突出，是在你日常生活中不知不覺就發生的。

研究發現，不管你的椎間盤突出是搬重物造成的，還是莫名其妙自己發生的，疼痛程度和功能障礙並沒有顯著差異。

3做法照顧椎間盤

民眾不禁好奇，為什麼會自己突出？王思恒說明，椎間盤突出更像是一個累積性的過程，不是某一次事件造成。你的椎間盤每天承受數千次的壓力循環，隨著年齡增長，纖維環逐漸磨損、退化。這個情形就像輪胎開了幾萬公里之後爆胎，最後那一下可能只是壓到一顆小石頭，但真正的原因是長期的磨耗。很多人拼命找那顆「小石頭」，卻忽略了輪胎本身的狀態。

民眾想在日常生活中保養椎間盤，王思恒提供3項建議：

●不要過度自責

如果你正在承受椎間盤突出的痛苦，別一直糾結是哪個動作害你受傷。多數情況下，沒有單一的罪魁禍首。

●搬重物的姿勢仍然很重要

即使不是因為「一次姿勢不對就會突出」，民眾要留意的是，長期的動作模式會影響椎間盤的累積負荷。

●維持脊椎健康的關鍵是持續活動

民眾最好要持續活動、強化核心肌群，同時避免長時間維持同一姿勢。這些日常習慣的累積，比你搬東西那一瞬間的姿勢重要。

王思恒總結，椎間盤突出不是一次意外，更像是長期累積的結果，與其害怕某一個動作會「傷到」腰，不如用每天的好習慣去照顧它。

