吃一樣多卻多燒20％熱量？丹麥老鼠實驗揭飲食關鍵

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥最新研究指出，在老鼠實驗中限制兩種特定胺基酸的攝取，即使進食量與活動量不變，仍可使身體多燃燒約20%的熱量。這項研究揭示了飲食成分如何啟動體內原本在寒冷環境才會發生的產熱機制，為代謝研究提供全新視角。

科學新聞網站《ScienceDaily》報導指出，丹麥南丹麥大學（University of Southern Denmark）研究團隊近期在《eLife》期刊發表成果。實驗發現，只要降低飲食中的甲硫胺酸（methionine）與半胱胺酸（cysteine），老鼠便能維持高熱量消耗。研究指出，這種效果來自「產熱作用」（thermogenesis）；當身體處於寒冷環境時會發熱消耗能量，而限制這兩種胺基酸便能啟動相同機制，其減重效果幾乎等同於長時間處於攝氏5度環境。

研究進一步指出，額外消耗的熱量主要來自「米色脂肪」（beige fat）。這類脂肪位於皮下，在受到低特定胺基酸刺激後會活化並燃燒能量。在日常飲食中，甲硫胺酸與半胱胺酸主要存在於肉類、蛋與乳製品等動物性蛋白質，在蔬菜與豆類中的含量則相對較低。

仍屬動物實驗 擬評估搭配減重藥物

研究團隊強調，該實驗目前僅在老鼠身上進行，尚未確認在人類身上是否具有完全相同的效果，因此暫不建議民眾自行大幅削減蛋白質攝取。團隊表示，未來將進一步評估是否可開發低特定胺基酸的功能性食品，並測試與現行減重藥物Wegovy併用的潛力。

