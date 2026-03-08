健康網》收心操還沒做 腸子先失控？ 醫教4招安撫腸道

收心操可以做做溫和的有氧運動，長庚微菌中心主任李柏賢指出，可以穩定壓力荷爾蒙，幫助腦腸軸更平穩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過了元宵真的要收心了，長庚微菌中心主任李柏賢指出，身體最誠實，大腦想收心，但腸子想收攤！

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」分享表示，長假結束了，可能有人早在上月春節長假過完上班時，發現肚子開始不舒服。脹氣、想跑廁所、胃悶悶的、甚至食慾突然變差。很多人以為這只是「心理作用」，甚至覺得自己該去看胃腸科門診。

請繼續往下閱讀...

李柏賢指出，其實這不只是心理作用，而是有科學根據的，因為腦腸軸本來就是緊密相連。腸道裡有超過一億個神經細胞，被稱為「第二個大腦」。當你開始為明天焦慮時，壓力荷爾蒙會立刻活化交感神經，直接改變腸道蠕動。所以你不是「想太多」，是你的腸子真的在替你承受壓力。

他引用荷蘭在2013年《幸福研究》期刊中提出的「假期消退效應 （Fade-out effect）」，意思就是假期的幸福感就像「香氛噴霧」，噴的時候很香，但收假第一週就會揮發殆盡。不管你出國玩10天，還是在家躺3天，收假後的「快樂殘留物」通常在1週內就會消失。

李柏賢表示，如果現在覺得心累、肚子緊緊、悶悶的，那是正常的。身體正在經歷「幸福感的戒斷症狀」。 這種「預期壓力」比真正的壓力更折磨人，而腸道作為最敏感的器官，會第一時間接收到訊號。這不是脆弱，而是神經系統太努力在幫忙面對現實。

為了讓收假的自己可以更順遂一點，李柏賢建議有4大作法，讓腸道跟著舒服一點：

●行程不要安排太滿：

給自己一個「緩衝下午」。讓大腦慢慢從放鬆模式切換回工作模式。腦部不超載，腸道就不需要跟著緊繃。

●晚上提早準備：

把焦慮寫成「具體清單」。當大腦有了明確的方向，腸道就不必再用「攪動」來提醒了。很多時候，腸躁不是因為混亂，而是大腦缺乏安全感。

●主動式放鬆：

與其躺在沙發上滑手機感嘆假期結束，不如到公園散步20分鐘或是去看看燈會。研究顯示，溫和的有氧活動可以穩定壓力荷爾蒙，幫助腦腸軸平穩度過。

●溫和飲食，別再刺激腸子：

壓力已讓腸道敏感，今晚請避開，像是油炸、酒、辛辣重鹹、暴飲暴食。建議選擇溫熱、清淡、好消化的食物，並攝取足夠水分。

李柏賢指出，既然假期幸福感留不住，那就先把肚子安撫好。當腸道不躁動，心自然就定了一半。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法