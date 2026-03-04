自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「納豆」助你長壽 營養師：護心血管

2026/03/04 08:26

納豆為日本常見美食，同時能促進健康。老辜表示，納豆富含維生素K2，有助於骨骼與血管健康。示意圖。（圖取自photo-AC）

納豆為日本常見美食，同時能促進健康。老辜表示，納豆富含維生素K2，有助於骨骼與血管健康。示意圖。（圖取自photo-AC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人想知道為何日本的人瑞這麼多。營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」表示，在日本長壽飲食中，納豆具有健康促進的代表性。老辜表示，納豆富含維生素K2，有助於骨骼與血管健康；近年研究發現，它對心血管的保護作用，可能是透過「腸道、免疫與發炎」的整體調節。

慢性發炎

動脈硬化，其實是一種慢性發炎疾病。當飲食高脂、高糖或生活壓力增加時，血管內壁會出現長期的低度發炎反應。此時，免疫系統中的巨噬細胞會進入血管壁，吞噬脂質後形成泡沫細胞，逐漸堆積成斑塊。這些斑塊若破裂，就可能引發心肌梗塞或中風。近年研究更指出，腸道菌失衡與慢性發炎，是推動動脈硬化的重要關鍵。

保護效果

研究中，科學家利用特殊動物模型，觀察不同種類納豆對動脈硬化的影響。結果發現，攝取納豆可顯著減少動脈斑塊的形成，其中高維生素K的納豆效果最明顯。不過令人驚訝的是，即使維生素K含量較低，仍能觀察到一定的保護效果，顯示納豆的作用並非全部來自維生素K本身。

免疫調節

研究進一步發現，納豆可以降低體內一種重要的發炎訊號CCL2。這個分子會吸引巨噬細胞聚集在血管壁，使動脈硬化加速。當CCL2減少，巨噬細胞的浸潤與發炎反應也隨之下降。同時，納豆還能增加抗發炎細胞激素IL-10，讓免疫系統維持更穩定的平衡。這意味著，納豆不只是「抑制發炎」，更是調整免疫反應。

腸心相連

另一個關鍵機制，來自腸道。研究顯示，納豆會改變腸道菌相，使有益菌增加，並降低腸道發炎。當腸道屏障功能改善，來自腸道的毒素較不容易進入血液，整體慢性發炎也隨之降低。這一發現再次支持「腸道健康影響心血管」的觀念。

多元保護

此外，納豆含有多種活性成分，例如納豆激酶、益生菌、聚麩胺酸，以及具有抗發炎作用的物質。這些成分可能共同影響血管彈性、鈣化與免疫反應，形成多層次的保護作用。因此，納豆更像是一種具有整體功能性的發酵食品。

老辜提醒，想要血管維持年輕，以及預防心血管疾病，除了定期做好體檢，還有注意整體飲食型態與腸道環境。

