健康網》獨特水果「仙桃」網評口感怪奇！營養師：膳食纖維高

仙桃口感獨特，有點類似地瓜，不少較年輕的網友不喜歡，被評為怪奇水果。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣有不少獨特水果，其中一項卻格外不受歡迎。有網友在Dcard表示，仙桃在市面上不常見，吃起來口感有如蒸過的地瓜，味道有點像芒果加上地瓜，她自己很喜歡；但有家人非常討厭這口味。網友有兩派論戰，有些人直言「其實很甜」、「口感鬆鬆的」，反過來也有人感覺「很乾、水分偏少、口感詭異」、「吃多了，會覺得口腔乾澀」、「味道很可怕，是討厭水果首位」

實際上，仙桃這項水果早被討論已久，且不少長輩喜愛。農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」表示，仙桃口感獨特，吃起來有蛋黃味，口感又像地瓜。同時，仙桃富含膳食纖維，還有維生素C、類胡蘿蔔素，鎂、鈣、鐵等礦物元素，營養價值很高。農糧署表示，不管是直接吃、打成果汁喝，做成冰淇淋都很好吃。

如何觀察仙桃的熟度？外觀呈現橘黃色，冬天則是淡黃色，摸起來有軟度，別錯過最佳賞味期。若想要催熟，去除蒂頭後挖出一個小洞，置入些許鹽巴後用保鮮膜包覆整顆仙桃，可以加速熟成。

另外，營養師高敏敏在臉書粉專說明，仙桃的膳食纖維相當高！高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」表示，「就算啃10顆蘋果，一天需要的膳食纖維量可能都還沒辦法達標。」並說明3種水果每100g的膳食纖維含量：黑棗 10.8g、仙桃 6.1g、百香果 5.3g。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

