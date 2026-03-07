自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》獨特水果「仙桃」網評口感怪奇！營養師：膳食纖維高

2026/03/07 13:32

仙桃口感獨特，有點類似地瓜，不少較年輕的網友不喜歡，被評為怪奇水果。（資料照）

仙桃口感獨特，有點類似地瓜，不少較年輕的網友不喜歡，被評為怪奇水果。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣有不少獨特水果，其中一項卻格外不受歡迎。有網友在Dcard表示，仙桃在市面上不常見，吃起來口感有如蒸過的地瓜，味道有點像芒果加上地瓜，她自己很喜歡；但有家人非常討厭這口味。網友有兩派論戰，有些人直言「其實很甜」、「口感鬆鬆的」，反過來也有人感覺「很乾、水分偏少、口感詭異」、「吃多了，會覺得口腔乾澀」、「味道很可怕，是討厭水果首位」

實際上，仙桃這項水果早被討論已久，且不少長輩喜愛。農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」表示，仙桃口感獨特，吃起來有蛋黃味，口感又像地瓜。同時，仙桃富含膳食纖維，還有維生素C、類胡蘿蔔素，鎂、鈣、鐵等礦物元素，營養價值很高。農糧署表示，不管是直接吃、打成果汁喝，做成冰淇淋都很好吃。

如何觀察仙桃的熟度？外觀呈現橘黃色，冬天則是淡黃色，摸起來有軟度，別錯過最佳賞味期。若想要催熟，去除蒂頭後挖出一個小洞，置入些許鹽巴後用保鮮膜包覆整顆仙桃，可以加速熟成。

另外，營養師高敏敏在臉書粉專說明，仙桃的膳食纖維相當高！高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」表示，「就算啃10顆蘋果，一天需要的膳食纖維量可能都還沒辦法達標。」並說明3種水果每100g的膳食纖維含量：黑棗 10.8g、仙桃 6.1g、百香果 5.3g。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中