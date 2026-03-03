重度聽損失智風險飆升2至5倍 聽力師團體籲納入公費成人健檢

林口長庚耳鼻喉部主治醫師趙偉傑提醒，民眾務必養成定期檢查的習慣，及時發現聽力異常，把握治療黃金期。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕聽力損失是失智症14大風險因子之首，且我國65至75歲族群中，就有18.7%自覺有聽力損失困擾。林口長庚耳鼻喉部主治醫師趙偉傑提醒，如果拖到完全聽不見才就醫，往往已經錯過治療黃金期，失智風險更飆升至2到5倍，民眾務必養成定期檢查的習慣。中華民國聽力師公會全聯會等團體也呼籲政府，將專業聽力篩檢納入公費成人健檢項目。

吳先生熱愛攝影，也收藏如基隆河黃蠟石、黑膽石等雅石，並透過這些興趣結交不少朋友，但隨著年紀漸長，聽力逐漸退化，聽得到卻聽不清楚內容、需要反覆確認才能聽懂內容變成日常，交流上的困難讓吳先生與親友都對溝通感到疲憊，吳先生也變得沉默、退縮，不願意主動開口說話。

但在配戴助聽器後，吳先生終於能聽清楚對話內容，可以與人正常交流，吳先生也慢慢找回溝通的自信，並重新投入攝影與雅石收藏的興趣中。

趙偉傑解釋，如果放任聽力流失，一開始民眾可能還可以靠「腦補」的方式，猜測對話內容，努力維持與他人的互動，但隨著聽不清楚的情況越來越嚴重，最後患者將連正常理解語句、對話都發生困難，最後像吳先生一樣，陷入「我少說幾句好了」的社交孤立狀態。

此外，趙偉傑說，聽力退化過程緩慢而容易被忽略，民眾很容易在過程中慢慢「習慣」聽不清楚的狀態，忽略聽力警訊，目前全台有45萬名潛在聽損者，且盛行率隨年齡增加，但如果等到完全聽不見才就醫，將錯過刺激大腦的最佳時機，屆時失智症風險將增加2至5倍。

趙偉傑強調，及早發現聽力異常，選用適當的輔具，是確保健康老化的重要關鍵之一，建議民眾落實每半年就要做一次自主篩檢，且每年要定期進行聽力檢查，才能守護大腦健康，降低失智的風險。

另世界衛生組織（WHO）已呼籲各國提出國家失智症應對政策，目前英國提供成人免費聽力測試及助聽器，澳洲則針對55歲以上民眾每年一次免費或部分補助的聽力篩檢。

中華民國聽力師公會全聯會、台灣聽力語言學會、中華民國聲暉聯合會認為，台灣現行成人健檢雖有耳鼻喉檢查，但缺少精確量化的「純聽力檢查」，呼籲政府將專業聽力篩檢納入公費成人健檢項目，提升民眾病識感，落實預防醫學，及早發現聽力異常，並及時採取介入措施，降低失智風險。

中華民國聽力師公會全聯會、台灣聽力語言學會、中華民國聲暉聯合會呼籲，政府應將專業聽力篩檢納入公費成人健檢項目。（記者林志怡攝）

