健康網》元宵節5湯圓 怎麼吃最好？中醫有解方

元宵節適逢濕冷天氣，陰濕之氣最易困脾，讓人倦怠腹脹、胃口不佳；對此中醫師王大元有建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日為元宵節，中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，在這個濕冷、微冒水氣的天氣中，陰濕之氣最易困脾，讓人倦怠腹脹、胃口不佳。從中醫觀點來看，歡喜之餘更要顧好脾胃，才能真正暖身不傷身。

糯米性溫味甘，能補中益氣、溫暖脾胃，適合初春仍帶點寒意時食用；只是質地黏滯，多吃容易生濕困脾，常見到胃脹腹痛、食道逆流或胸口灼熱，因此搭配與吃法格外重要。

怎麼吃比較適合？

● 桂圓紅豆湯底：紅豆補氣養血、利水除濕，桂圓養心安神、溫補氣血，甜而不膩，適合虛寒、失眠、水腫者。

● 薑汁湯圓：生薑溫中散寒、行氣化濕，可減少糯米黏滯感，適合腸胃虛冷、手腳冰冷者。

● 黑糖湯圓：黑糖溫經散寒、補中益氣，適合容易經痛或容易抽筋的人。

● 酒釀湯圓：性溫活血助循環，少量暖身；體質偏熱或易逆流者適量。

● 鹹湯圓：加茼蒿、香菇與瘦肉，較不易胃酸逆流，但肥肉餡仍須避免過多。

怎麼吃比較不會胃痛？

首先控制份量，4顆甜湯圓約等於一碗白飯，主食要減量。再來要避免空腹或睡前大量食用，食用時細嚼慢嚥，甜湯不要喝太多。最後請餐後散步10到20分鐘幫助消化。

