健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》脂肪肝非小事 拖久恐增肝癌風險 醫警：這事是關鍵

2026/03/06 15:31

專家表示，民眾最好維持血糖穩定，大起大落會持續分泌大量胰島素，恐變成脂肪肝，最好避免空腹甜食與含糖飲；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，民眾最好維持血糖穩定，大起大落會持續分泌大量胰島素，恐變成脂肪肝，最好避免空腹甜食與含糖飲；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為脂肪肝只要定期追蹤，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，若代謝壓力與發炎未改善，脂肪肝可能一步步走向發炎、纖維化，甚至增加肝癌風險。他提醒，民眾最好維持血糖穩定，大起大落會一直分泌大量胰島素，最後形成胰島素阻抗，一旦多餘的能量被送進肝臟，易轉成脂肪堆積變成脂肪肝。換句話說，比起只看「吃多少油」，更要注意「血糖穩不穩」。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，脂肪肝是可以逆轉的，但若放任代謝與發炎持續，後面可能走向更嚴重的肝臟傷害。在臺灣，肝病與肝癌一直相當常見，他歸納形成脂肪肝的4大路徑：

●第1步：脂肪變多，環境開始改變

一開始只是肝臟裡面油太多，可是油太多後，問題隨之來到，脂肪會讓細胞工作變辛苦，增加體內的氧化壓力。

●第2步：免疫出動，發炎開始

當免疫系統被喚醒，肝臟裡免疫細胞變得比較活躍，其中一群細胞會分泌讓發炎加重的物質，這些物質會讓肝臟發炎，也會影響血糖與脂肪代謝。這時，有些人會出現餐後特別累、肚子悶脹、抽血指數開始波動。

●第3步：煞車系統變弱，發炎停不下來

正常情況下，身體有一套「煞車系統」，可以把發炎壓下來。但是，如果氧化壓力一直存在，睡眠不好、壓力大、飲食刺激又多，這個煞車系統就會越來越弱，形成發炎變成長期存在。

●第4步：肝臟開始變硬

發炎久了，修補細胞反覆啟動，製造過多纖維組織，肝臟彈性下降，形成纖維化。

做4件事改善脂肪肝

很多人以為，想要克服脂肪肝，只要少油、少炸、多運動就夠了，張家銘提醒，這些當然重要，更要留意的核心問題是血糖震盪。血糖如果一天之內高高低低，身體會持續分泌大量胰島素。時間一久，細胞對胰島素變得遲鈍，也就形成胰島素阻抗。接著，多餘的能量就更容易被送進肝臟，轉成脂肪堆積。這條路，是脂肪肝最常見的形成途徑。因此，比起只看「吃多少油」，更要注意「血糖穩不穩」。

民眾可以如何改善，避免脂肪肝呢？張家銘建議，可從日常做4件事：

1.調整進食順序，先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃澱粉。

2.避免空腹甜食與含糖飲，空腹時血糖上升最快，胰島素衝得最猛。若真的想吃甜點，放在正餐後少量。

3.減少精緻澱粉，白吐司、白麵包、甜麵包、手搖飲，這些都會讓血糖快速衝高，不妨改成全穀類或原型食物。

4.三餐要規律，忽然餓很久再暴吃，血糖會飆得更高，規律進食，讓身體有節奏，代謝也比較穩。

張家銘總結，脂肪肝會發炎，肝臟會變硬，這是因為油太多加上發炎拖太久。當我們找到核心問題，慢慢調整生活方式，身體是有能力往回修正的。

