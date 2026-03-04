自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》高麗菜敷奶止痛真有效？ 醫：關鍵點要掌握好

2026/03/04 14:39

婦產科醫師蘇怡寧表示，研究指出，乳房腫痛時敷高麗菜葉確實有效，但關鍵未必在高麗菜本身，而是冷藏的高麗菜葉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「高麗菜敷奶」的說法流傳已久，尤其在產後媽媽之間口耳相傳。究竟這是偏方，還是有醫學根據？婦產科醫師蘇怡寧表示，這種做法其實具有歷史背景，也有部分研究支持，但關鍵未必在高麗菜本身，而是冷藏的高麗菜葉，確實有助於降低乳房腫脹時的疼痛與硬度。

蘇怡寧於臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文指出，早在古希臘與羅馬時期，高麗菜就被視為「窮人的藥箱」，當時人們常將葉片外敷於腫痛部位。這股風潮甚至從歐洲蔓延到全世界，成了助產士與媽媽之間口耳相傳的消炎秘方。以現今角度思考，由於葉片柔軟、包覆性佳，放置於陰涼處後能帶來降溫效果，拿來當敷料完全合理。

此外，蘇怡寧也進一步指出，在現存的羅馬農業與醫療記載中，確實可以看到甘藍類蔬菜被當成外敷材料，甚至被提及用於乳房相關的傷口或腫痛處置，這不是什麼神秘儀式，比較像是古代版的生活醫療工具箱。所以，使用高麗菜敷奶這件事，確實有它的歷史背景跟典故。

蘇怡寧並表示，現代科學也有相關研究結論說得很清楚。冷藏的高麗菜葉，確實能降低乳房腫脹時的疼痛與硬度。在隨機對照試驗裡，冷高麗菜葉與冷凝膠敷墊都有效，效果也差不多。另，系統性回顧與統整研究普遍認為，高麗菜葉之所以有效在於低溫，再加上葉片的服貼與包覆，讓冷敷這件事也更方便。

蘇怡寧強調，以一句話總結現代觀點，高麗菜並非止痛魔法，但它可以當作冷敷貼片，而冷敷對產後乳房腫脹疼痛，在證據上確實是有效的。

