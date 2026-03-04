自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》你怕香菜嗎？ 醫揭3大好處：有助代謝重金屬

2026/03/04 06:32

瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，除氣味特殊外，香菜有助重金屬代謝、減少發炎、促進腸胃蠕動等好處，適量攝取確實對身體有所助益。（資料照）

瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，除氣味特殊外，香菜有助重金屬代謝、減少發炎、促進腸胃蠕動等好處，適量攝取確實對身體有所助益。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕香菜氣味特殊，喜好兩極，有人愛到不行，也有人避之唯恐不及。瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，醫學研究發現，對於香菜氣味的喜好，與人體嗅覺受體基因差異有關。有些人對於香菜中的醛類物質特別敏感，才會覺得味道像肥皂，並非單純挑食。除氣味特殊外，香菜還有助重金屬代謝、減少發炎、促進腸胃蠕動等好處，適量攝取確實對身體有所助益。

歐瀚文於臉書專頁「歐瀚文醫師 功能醫學」發文指出，撇除主觀的口味偏好，以醫學與營養學的角度來看，適量攝取香菜，對於健康具有以下3個顯著益處：

天然的重金屬螯合劑：在探討環境毒素時，香菜常被視為天然螯合劑。其所含特定活性成分，能輔助與體內的汞、鉛等重金屬結合，協助將累積的負擔排出體外，支持身體自然的解毒機制。

抗氧化、減少發炎：香菜富含維生素A、C、K與多種植化素，有助清除體內自由基，降低氧化壓力與慢性發炎反應。

輔助腸道消化機能：香菜含有的膳食纖維與天然成分，可促進腸胃蠕動，對於減緩輕微脹氣或消化不良，具有一定幫助。

不過，歐瀚文說明，若基因使你天生對香菜中的醛類物質極度敏感、產生排斥，也不必勉強食用。若無法透過香菜來輔助環境毒素的排除，日常飲食中依然可以多攝取富含硫化物的食物，如十字花科的青花菜、高麗菜、大蒜或洋蔥，這些食物同樣能為肝臟的解毒路徑提供重要的營養支持。

此外，歐瀚文提醒，日常食用香菜應留意2點：1.香菜常作為生食點綴，根莖與葉片易附著泥土、細菌或殘留農藥，食用前應以流動清水仔細洗淨。2.香菜屬於高鉀蔬菜，若本身有慢性腎臟疾病或需限制鉀離子攝取，務必謹慎食用，以免增加身體負擔。

歐瀚文強調，健康管理並非盲從單一超級食物，而是應該順應自身反應，找到最適合自己的營養配置，才是長久維持健康的方式。

