高榮引進新式拇指基底關節手術，助患者擺脫疼痛恢復握力，陳俊宇醫師說明手術施作。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄71歲林先生熱愛高爾夫運動，卻飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦，甚至連動手指擤鼻涕都痛不欲生，最後求助高雄榮總骨科部，為兼顧止痛與功能保留，採新式拇指基底關節人工關節手術，術後開心回到球場，林先生今（3）日現身說法，感謝高榮還他一個快樂的人生。

骨科部陳俊宇醫師表示，拇指基底關節退化性關節炎，又稱「拇指腕掌關節」退化性關節炎，是發生在拇指掌骨與腕骨大多角骨之間的關節，即大拇指最根部與手腕相連的關節處，這個關節負責拇指的對掌（拇指與小指互碰）、捏握與精細操作動作，在日常生活中扮演關鍵角色。

拇指基底關節退化屬進行性疾病，好發於中高齡族群，隨著年齡增長、女性荷爾蒙變化、外傷或長期重複使用，關節軟骨逐漸磨損，造成關節間隙變窄、骨刺生成與不穩定現象，若出現拇指根部持續疼痛，易造成捏握無力，轉門把困難或活動時，常伴隨喀喀聲響。

林先生今天現身說法，表示自己的大拇指長期無力，甚至連拿茶杯都沒力氣，連摔3個茶杯才驚覺嚴重！2年前手術置換人工關節，握力、捏力完全恢復，笑說打球成績更甚以往。

另一名從事服飾買賣20多年的廖女士，她長年頻繁使用雙手拆封條膠帶，導致雙側拇指嚴重退化出現Z字變形，接受傳統手術仍反覆疼痛。

高榮表示，傳統治療初期以護具固定、口服止痛藥與關節內注射為主，當退化達中重度時，才考慮手術，大多採取角骨切除合併韌帶重建（LRTI）或關節融合術，雖能有效止痛，但可能犧牲部分活動度，恢復期較長，也有鄰近關節負擔增加或不癒合風險。

高榮醫療團隊引進新式拇指基底關節人工關節技術，透過解剖型設計之金屬與高分子聚合物組件，重建關節結構與生物力學平衡，最大程度模擬自然運動軌跡。手術採微創方式進行，傷口約3公分，平均手術時間約一小時，術後2至4週即可逐步展開功能性訓練，不需等待骨融合。

陳俊宇表示，自2023年11月引進台灣並完成首例手術以來，全台累積案例已超過70例，其中高榮完成22例，為南部重要推動單位之一，該手術屬於自費項目，約需13萬元左右，因為耗材型，故不建議年輕人施作，主要針對50歲以上患者，若骨質太差或變型太厲害，並不建議採此新式拇指基底關節人工關節手術。

71歲林先生現身說法，談及飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦。（記者黃良傑攝）

