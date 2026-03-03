自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

高榮引進新式拇指基底關節手術 助患者擺脫疼痛恢復握力

2026/03/03 13:02

高榮引進新式拇指基底關節手術，助患者擺脫疼痛恢復握力，陳俊宇醫師說明手術施作。（記者黃良傑攝）

高榮引進新式拇指基底關節手術，助患者擺脫疼痛恢復握力，陳俊宇醫師說明手術施作。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄71歲林先生熱愛高爾夫運動，卻飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦，甚至連動手指擤鼻涕都痛不欲生，最後求助高雄榮總骨科部，為兼顧止痛與功能保留，採新式拇指基底關節人工關節手術，術後開心回到球場，林先生今（3）日現身說法，感謝高榮還他一個快樂的人生。

骨科部陳俊宇醫師表示，拇指基底關節退化性關節炎，又稱「拇指腕掌關節」退化性關節炎，是發生在拇指掌骨與腕骨大多角骨之間的關節，即大拇指最根部與手腕相連的關節處，這個關節負責拇指的對掌（拇指與小指互碰）、捏握與精細操作動作，在日常生活中扮演關鍵角色。

拇指基底關節退化屬進行性疾病，好發於中高齡族群，隨著年齡增長、女性荷爾蒙變化、外傷或長期重複使用，關節軟骨逐漸磨損，造成關節間隙變窄、骨刺生成與不穩定現象，若出現拇指根部持續疼痛，易造成捏握無力，轉門把困難或活動時，常伴隨喀喀聲響。

林先生今天現身說法，表示自己的大拇指長期無力，甚至連拿茶杯都沒力氣，連摔3個茶杯才驚覺嚴重！2年前手術置換人工關節，握力、捏力完全恢復，笑說打球成績更甚以往。

另一名從事服飾買賣20多年的廖女士，她長年頻繁使用雙手拆封條膠帶，導致雙側拇指嚴重退化出現Z字變形，接受傳統手術仍反覆疼痛。

高榮表示，傳統治療初期以護具固定、口服止痛藥與關節內注射為主，當退化達中重度時，才考慮手術，大多採取角骨切除合併韌帶重建（LRTI）或關節融合術，雖能有效止痛，但可能犧牲部分活動度，恢復期較長，也有鄰近關節負擔增加或不癒合風險。

高榮醫療團隊引進新式拇指基底關節人工關節技術，透過解剖型設計之金屬與高分子聚合物組件，重建關節結構與生物力學平衡，最大程度模擬自然運動軌跡。手術採微創方式進行，傷口約3公分，平均手術時間約一小時，術後2至4週即可逐步展開功能性訓練，不需等待骨融合。

陳俊宇表示，自2023年11月引進台灣並完成首例手術以來，全台累積案例已超過70例，其中高榮完成22例，為南部重要推動單位之一，該手術屬於自費項目，約需13萬元左右，因為耗材型，故不建議年輕人施作，主要針對50歲以上患者，若骨質太差或變型太厲害，並不建議採此新式拇指基底關節人工關節手術。

71歲林先生現身說法，談及飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦。（記者黃良傑攝）

71歲林先生現身說法，談及飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦。（記者黃良傑攝）

高雄71歲林先生現身說法，談及飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦。（記者黃良傑攝）

高雄71歲林先生現身說法，談及飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦。（記者黃良傑攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中