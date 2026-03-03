自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

心智障礙逾45歲者近6成 曾莞婷邀大眾守護憨兒終老

2026/03/03 12:23

愛心大使曾莞婷和第一社福博愛發展中心的童心寶貝合影。（第一社福提供）

愛心大使曾莞婷和第一社福博愛發展中心的童心寶貝合影。（第一社福提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕根據衛福部統計，37萬多名心智障礙者中，超過45歲者有22萬人，占比59％，而其多靠年邁父母或手足照顧；面對台灣將陷「雙重老化」困境，第一社福基金會邀愛心大使曾莞婷大聲疾呼，盼大眾成為雙老家庭的後盾，陪伴憨兒童心寶貝安心終老。

第一社福指出，據統計，心智障礙者會提早老化20年，約在35歲就開始老化，因此步入中年的童心寶貝們，實際上的體能也急遽退化，極易併發失智症、慢性病、退化性肌肉萎縮、吞嚥困難及情緒行為問題，對家庭的主要照顧者而言，將面臨著體力和精神的嚴峻挑戰。

47歲的阿祐是中度智能障礙的唐寶寶，過去他能拿起大鍋鏟，自豪的炒出百人份青菜，但隨年紀漸長出現老化症狀，在烹飪漸漸忘記指令、拿錯調味料，第一社福透過醫療門診追蹤與AAC溝通圖卡協助，調整教學策略，在烹飪班廚師、同儕與家人的陪伴下，助阿祐維持原有能力，減緩退化影響。

「戲劇女神」曾莞婷長期關注身心障礙與弱勢族群的議題，今年擔任第一社福momo百元捐的愛心大使，到第一社福辦理的博愛發展中心和憨兒們玩彩帶遊戲，也一起開心跳舞律動，留下了難忘的回憶，她也特別呼籲社會大眾捐款支持第一社福服務，一起守護童心寶貝安心終老。

第一社福基金會辦理博愛發展中心照顧心智障礙者，學員們與戲劇女神曾莞婷（中）一起跳舞，大家都露出開心的笑容。（第一社福提供）

第一社福基金會辦理博愛發展中心照顧心智障礙者，學員們與戲劇女神曾莞婷（中）一起跳舞，大家都露出開心的笑容。（第一社福提供）

