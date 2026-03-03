自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》元宵甜湯圓別一口接一口 4顆下肚熱量等於1碗白飯

2026/03/03 12:37

營養師陳怡婷提醒，湯圓屬於高熱量澱粉類食物，若不留意份量，熱量可能超乎想像。以4顆甜餡湯圓來說，熱量近300大卡，相當於一碗白飯；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳怡婷提醒，湯圓屬於高熱量澱粉類食物，若不留意份量，熱量可能超乎想像。以4顆甜餡湯圓來說，熱量近300大卡，相當於一碗白飯；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日就是元宵節，不少人也會應景吃湯圓。不過，營養師陳怡婷提醒，湯圓屬於高熱量澱粉類食物，若不留意份量，熱量可能超乎想像。以4顆甜餡湯圓來說，熱量近300大卡，相當於一碗白飯，相當於慢跑半小時消耗的熱量。

陳怡婷於臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文指出，1顆芝麻、花生等內餡的甜湯圓約70大卡；1顆鮮肉內餡的鹹湯圓約60大卡；1顆水晶湯圓約40大卡；1顆紅白小湯圓約6大卡。以代換概念來看，4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓，約等於45顆小湯圓，或是2顆甜湯圓搭配半碗甜湯，熱量約280大卡，相當於1碗白飯。以60公斤的人來說，大約慢跑30分鐘或走路1.5小時所消耗的熱量。

鹹甜湯圓這樣聰明吃

由此可知，湯圓熱量相當驚人。也因此，陳怡婷建議，攝取時可掌握以下原則：

鹹湯圓這樣吃：湯底改用柴魚或蔬菜高湯提味，減少豬油與油蔥酥等油脂攝取量；吃鮮肉湯圓食，加入茼蒿、青江菜或菇類，增加飽足感；小湯圓可搭配肉絲或板豆腐，讓營養更均衡。

甜湯圓這樣吃：以桂花、龍眼乾、紅棗、枸杞或薑汁提味，減少使用砂糖等精緻糖；加入平民燕窩白木耳，纖維升級，口感層次也更豐富；搭配牛奶或豆漿，變身高蛋白湯底；加入無糖熱茶或抹茶，清爽茶湯圓無負擔。

正餐、點吃吃法大不同

至於在份量控制方面，陳怡婷提醒，若當正餐食用，建議攝取包餡湯圓4-5顆，或小湯圓約飯碗8分滿至1碗，除搭配足夠的豆魚蛋肉類與蔬菜，並記得該餐烹調用油量減半；若當點心食用，攝取1-2顆包餡湯圓或小湯圓約1/3碗，淺嘗即可。

此外，陳怡婷提醒，湯圓切勿過量購買，依人數烹煮、多人分食，有助於避免攝取過多熱量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中