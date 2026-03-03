健康網》元宵甜湯圓別一口接一口 4顆下肚熱量等於1碗白飯

營養師陳怡婷提醒，湯圓屬於高熱量澱粉類食物，若不留意份量，熱量可能超乎想像。以4顆甜餡湯圓來說，熱量近300大卡，相當於一碗白飯；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日就是元宵節，不少人也會應景吃湯圓。不過，營養師陳怡婷提醒，湯圓屬於高熱量澱粉類食物，若不留意份量，熱量可能超乎想像。以4顆甜餡湯圓來說，熱量近300大卡，相當於一碗白飯，相當於慢跑半小時消耗的熱量。

陳怡婷於臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文指出，1顆芝麻、花生等內餡的甜湯圓約70大卡；1顆鮮肉內餡的鹹湯圓約60大卡；1顆水晶湯圓約40大卡；1顆紅白小湯圓約6大卡。以代換概念來看，4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓，約等於45顆小湯圓，或是2顆甜湯圓搭配半碗甜湯，熱量約280大卡，相當於1碗白飯。以60公斤的人來說，大約慢跑30分鐘或走路1.5小時所消耗的熱量。

鹹甜湯圓這樣聰明吃

由此可知，湯圓熱量相當驚人。也因此，陳怡婷建議，攝取時可掌握以下原則：

●鹹湯圓這樣吃：湯底改用柴魚或蔬菜高湯提味，減少豬油與油蔥酥等油脂攝取量；吃鮮肉湯圓食，加入茼蒿、青江菜或菇類，增加飽足感；小湯圓可搭配肉絲或板豆腐，讓營養更均衡。

●甜湯圓這樣吃：以桂花、龍眼乾、紅棗、枸杞或薑汁提味，減少使用砂糖等精緻糖；加入平民燕窩白木耳，纖維升級，口感層次也更豐富；搭配牛奶或豆漿，變身高蛋白湯底；加入無糖熱茶或抹茶，清爽茶湯圓無負擔。

正餐、點吃吃法大不同

至於在份量控制方面，陳怡婷提醒，若當正餐食用，建議攝取包餡湯圓4-5顆，或小湯圓約飯碗8分滿至1碗，除搭配足夠的豆魚蛋肉類與蔬菜，並記得該餐烹調用油量減半；若當點心食用，攝取1-2顆包餡湯圓或小湯圓約1/3碗，淺嘗即可。

此外，陳怡婷提醒，湯圓切勿過量購買，依人數烹煮、多人分食，有助於避免攝取過多熱量。

