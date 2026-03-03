自由電子報
健康 > 心理精神

產後憂鬱不容忽視 這項評估有助及早發現

2026/03/03 10:29

南投縣社區心理衛生中心舉辦孕產婦心理健康教育與宣導講座，預防婦女產後憂鬱。（南投縣衛生局提供）

南投縣社區心理衛生中心舉辦孕產婦心理健康教育與宣導講座，預防婦女產後憂鬱。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕婦女懷孕與生產被視為人生中充滿喜悅的階段，但產後憂鬱在部分國家盛行率約在1成左右，南投縣去年運用「愛丁堡產後憂鬱量表」評估篩檢，發現32人有產後憂鬱情形，雖比例不高，但每一位都可能面臨嚴重心理困擾，因此衛生局安排心理師提供一對一諮商與資源連結，確保及早介入與支持。

南投縣衛生局指出，不少新手媽媽在產後可能出現情緒低落、焦慮不安、失眠或壓力沉重等情形。若這些情緒困擾持續兩週至1個月以上未緩解，且已影響日常生活與育兒功能，便可能發展為產後憂鬱，進而影響母親身心健康、親子關係與家庭功能，嚴重時甚至有自傷或自殺風險。

南投縣社區心理衛生中心為預防婦女產後憂鬱，結合醫療院所推動孕產婦心理健康教育與宣導，去年共辦理7場講座與9場宣導活動，透過專業課程與資訊分享，呼籲社會關注產後憂鬱議題，並協助孕產婦及其家屬辨識情緒困擾，提升求助意願，同步與縣內產科醫療院所合作運用愛丁堡產後憂鬱量表，透過簡短題項了解產婦近一段時間的情緒狀態、焦慮程度與生活適應情形，作為評估是否需進一步心理支持的重要參考。

南投縣衛生局建議家中有孕產婦民眾可做5件事，守護其心理健康。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局建議家中有孕產婦民眾可做5件事，守護其心理健康。（南投縣衛生局提供）

衛生局表示，產後憂鬱不只是媽媽自己的事，也會影響整個家庭，希望社會大眾多給孕產婦支持，包括應主動分享家務、理解孕產婦易情緒起伏不定、陪她一起面對，以及必要時尋求專業協助等，共同克服產後憂鬱問題。

