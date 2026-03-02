自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》演得太力「職災上身」2女星角膜破了、嗓音成「狼外婆」

2026/03/02 19:15

女藝人秦嵐（左圖，微博）與楊千霈（右圖，資料照）太敬業，演得很用力，以致於眼、嗓受傷。醫師指出，有些症狀一出要快就醫，不然就落下病根。

女藝人秦嵐（左圖，微博）與楊千霈（右圖，資料照）太敬業，演得很用力，以致於眼、嗓受傷。醫師指出，有些症狀一出要快就醫，不然就落下病根。

〔健康頻道／綜合報導〕藝人不好當，演得太用力「職災上身」。女星楊千霈在演出《倒數婚姻》哭到角膜破皮；無獨有偶的中國女星秦嵐透露，自己嗓音在拍攝《延禧攻略》因哭戲致咽喉發炎。兩名敬業藝人雙雙落下病根。

根據書田醫院衛教資料，眼科醫師王司宏表示，角膜破皮是指角膜上皮受外力刮傷或磨損剝落的情形，因為角膜上皮層底下有豐富的神經，一旦角膜破皮會使神經曝露出來，非常疼痛，而且會怕光、流淚，眼睛幾乎睜不開，在角膜周圍的結膜會充血發紅，張眼閉眼時會覺得眼睛內好像有異物卡在眼內，非常不舒服。

王司宏提醒，一旦角膜有破皮，病菌很容易侵入底下基質層引起角膜糜爛、潰瘍，甚至穿孔、失明。所以有角膜破皮一定要積極治療。

至於秦嵐狀況較為嚴重，哭戲哭得太用力，當時咽喉發炎，隔年她再拍攝《傳家》時，被診斷出聲帶單側閉合不全，雖然曾休養數月，但始終未完全恢復。

根據台北榮總衛教資料，陽明大學耳鼻喉學科教授張學逸指出，當聲音沙啞伴隨漏氣聲，音量提不高，講幾個字就必須換氣，痰比較不容易咳出，或必須用假聲來發音，就可能是因單側聲帶麻痺造成聲門閉鎖不全所引起。

單側聲帶麻痺就是單側支配環勺關節和聲帶肌肉的神經發生病變，肌肉喪失收縮能力，造成聲帶無法轉動及肌肉萎縮，導致聲門閉鎖不全的問題。麻痺聲帶的位置可大致分成2型：

●麻痺聲帶比較靠近聲門中線，聲門閉鎖不全主要由聲帶肌肉萎縮引起。

●麻痺聲帶離聲門中線比較遠，發聲時聲帶後方的兩側勺狀軟骨之間有明顯的距離，無法靠攏，聲門閉鎖不全的症狀比較明顯。

張學逸表示，對聲帶麻痺者，除了要看聲門附近有無病灶之外，也要檢查支配肌肉運動的神經經路 （顱底、頸部及上胸腔）， 有沒有受到外傷、腫瘤或其他病變之侵犯，因為這些病變初期可能只呈現輕微聲帶麻痺的聲音沙啞，如果查不出特殊原因，則可能是神經本身炎症造成的麻痺。

不過，秦嵐這幾年一直為自己嗓音不滿意，她自嘲：「以前像卡通人物的電音，現在感覺像狼外婆。」

張學逸指出，在治療上，尚無實用的方法來恢復聲帶運動，目前是用注射或手術來改變麻痺聲帶的位置，使其靠近聲門中線，讓對側聲帶在發聲時能夠靠攏，以改善聲門閉鎖的功能。

無論如何，對於楊千霈、秦嵐的敬業而得病，粉絲都很捨不得，希望她們演出時要注意身體健康，好好保重！

