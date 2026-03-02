健康網》吃鋅就能變強？ 醫示警：這4大問題根本沒用

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪說明，鋅確實是男性重要的微量元素，日常基礎保養攝取有助維持男性荷爾蒙、保護精子與攝護腺，但它絕對不是藍色小藥丸；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性在面對性功能表現下滑時，第一個想到的就是補充鋅。對此，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪說明，鋅確實是男性重要的微量元素，當作日常基礎保養攝取，有助維持男性荷爾蒙、保護精子與攝護腺，但它絕對不是治療性功能障礙的特效藥或藍色小藥丸，多吃恐還有副作用。

「醫師，我要怎麼讓『那方面』的表現更好一點？多吃鋅有用嗎？」蘇信豪於臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所 （豪豪醫師）」發文分享，患者提出這樣的問題，在診間並不少見。很多男性朋友以為吃鋅「絕對」有用，市面上不少男性保養品也添加鋅成分，彷彿補充鋅就能立刻改善表現。

吃「鋅」真能變成助性神隊友？

蘇信豪說明，不可否認，鋅（Zinc）確實是男性身體不可或缺的重要微量元素，它的主要功用在於：1.維持男性荷爾蒙，幫助睪固酮（男性荷爾蒙）正常製造。2.保護精子健康，對精子的活動力與正常發育也有幫助。3.維持攝護腺的基礎健康。

4大問題只靠吃鋅無法改善或持久

不過，蘇信豪特別強調，鋅並不是「藍色小藥丸」。如果是因為血管老化、神經問題（如中風、脊椎損傷、帕金森氏症）、慢性疾病（如糖尿病、高膽固醇），或心理壓力（如憂鬱症、焦慮症）所造成的勃起功能障礙（ED）或早洩，單靠補充鋅，無法直接改善硬度或持久度。

他並指出，把鋅當作日常基礎保養攝取沒問題，但它並非治療性功能障礙的特效藥。過量補充還可能出現副作用，例如：腸胃不適、影響銅、鐵吸收。

此外，蘇信豪提醒，男性性功能如同整體健康的警報器。當功能表現下滑時，背後可能隱藏心血管或內分泌問題。與其盲目補充保健食品，不如找出真正的病因對症下藥，才是較安全、有效的做法。

