健康網》晚上嘴饞是意志力差？ 營養師分析可能原因

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾都有類似的經驗，特別在晚上8至10點之間總是忍不住想吃甜食或零食，營養師廖欣儀指出，這並非單純意志力問題，而可能與白天營養攝取不均衡，或與蛋白質攝取不足有相關。

為什麼晚上特別容易嘴饞？廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，如果民眾經常在晚上8至10點之間，總是忍不住想吃甜食或零食，常見原因不是意志力差，有可能是白天故意節食所導致的營養素不均；也可能是經常外食蛋白質不夠、澱粉又過多；或許是睡眠不足讓飢餓素上升，會讓人有一直想找食物的衝動。

蛋白質會刺激飽足訊號

蛋白質對飽足感影響關鍵。廖欣儀表示，它能延長胃排空時間、穩定血糖，並刺激飽足訊號，降低晚間暴食機率。舉例來說，早餐只吃麵包加奶茶，蛋白質不足，很快就會感到飢餓；午餐若以麵食或滷肉飯為主，缺少足夠的肉類與蔬菜，也會增加晚間嘴饞的機率。民眾還可以觀察，自己的晚餐有吃足夠蛋白質嗎？如果都沒有，晚上嘴饞機率非常高。

日常簡單調整即可改善。廖欣儀建議，早餐攝取約20克蛋白質，例如1顆蛋搭配1杯牛奶或豆漿；午餐與晚餐增加1份蛋白質，如雞胸肉、魚、豆腐或蛋類；下午可選擇高蛋白點心，如茶葉蛋、希臘優格、無糖豆漿或毛豆，既能提供能量，也有助延緩飢餓感。

