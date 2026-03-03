自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》10顆鍋貼竟逼近800大卡 熱量前3名一次看

2026/03/03 11:12

鍋貼、水餃等中式小點是許多人都喜歡，熱量卻不容小覷。營養師張語希表示，以鍋貼來說，10顆熱量逾700大卡，同時約攝取7茶匙油脂，比水餃還驚人。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕鍋貼、小籠包、水餃等中式小點，是許多人喜歡的小吃，看似份量不大，熱量卻不容小覷。營養師張語希表示，很多人以為只是吃個點心墊墊胃，一盤吃下來，熱量可能比一碗白飯，甚至一份便當還高。舉例來說，鍋貼10顆熱量超過700大卡，同時約攝取7茶匙油脂，比水餃還驚人。

張語希於臉書專頁整理出10種中式小點熱量，並指出，其中鍋貼奪下冠軍，10顆約753大卡。外皮煎得酥脆，同時也吸附不少油脂，因此熱量居高不下。第2名為小籠包，8顆約520大卡；第3名是水餃，10顆約500大卡。提醒水餃雖是水煮，但內餡肥肉比例是影響熱量的關鍵。

此外，熱量中等的小點，包括：大餛飩8顆約400大卡；胡椒餅1個約333大卡；肉包1個約305大卡。低於300大卡的則有肉圓，1個約250大卡；燒賣5顆約225大卡；水煎包1個約165大卡；蘿蔔糕2片約130大卡。她並說明，以上熱量為網路資料平均值，各家可能略有差異。

中式小點為什麼特別容易爆卡？張語希解釋，這是因為中式小點為了追求多汁口感，內餡會加入較多肥肉，因此油脂含量偏高。此外，外皮多為精緻澱粉，吸收速度快，容易讓人很快又感到飢餓。再加上體積小、易入口，容易一口接一口，不知不覺就攝取過量。

她也提出聰明吃法，包括：優先選擇高麗菜、韭菜等口味的餡料，組成較單純，也可減少肥肉攝取。至於烹調方式，應以蒸、煮優先，減少煎或炸，用油量也會減少；醬油膏、香油與辣油等醬料少沾，以免攝取額外熱量。

另，張語希提醒，中式小點不是不能吃，而是「吃法」很重要。建議可搭配燙青菜或肉類等蛋白質一起吃，不僅維持營養均衡、增加飽足感，也能避免一次攝取過多。

