健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》湯圓熱量高又藏隱憂 醫授腎友品嘗3大原則

2026/03/03 10:01

對於腎友來說，湯圓其「甜蜜」與「鹹香」背後有磷鉀鈉隱憂。專家建議，不妨藉著主食替換法與湯頭清爽化等做法，讓腎友也能品嘗美食；圖為情境照。（圖取自freepik）

對於腎友來說，湯圓其「甜蜜」與「鹹香」背後有磷鉀鈉隱憂。專家建議，不妨藉著主食替換法與湯頭清爽化等做法，讓腎友也能品嘗美食；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕元宵節來了，不少民眾準備大啖湯圓。然而，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，湯圓是披著軟糯外衣的能量小炸彈，對於腎友來說，其「甜蜜」與「鹹香」背後有磷鉀鈉隱憂。話雖如此，難道腎友就只能看著別人吃嗎？他建議，不妨藉著主食替換法與湯頭清爽化等做法，讓腎友也能品嘗美食。

元宵節到來，腎友想吃湯圓，卻又擔心給身體帶來負擔。林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，慢性腎臟病病友的生活，不該是充滿「禁止」與「恐懼」的日子，我們需要的是「知己知彼」的智慧。

林軒任表示，湯圓是披著軟糯外衣的能量小炸彈，那一層糯米外皮，就像是把大量的米飯壓縮打包，4顆包餡的大湯圓，熱量幾乎等於一碗白飯，「對腎友來說，這就像身體的血糖處理工廠突然湧入大批急單，如果沒有做好準備，工廠很容易就會過載。」

湯圓的餡料風險與替換吃法

他接著分析，常見湯圓的餡料風險：

●甜餡

芝麻與花生是最經典的口味，但對腎友來說，這兩個口味是「含磷大戶」。堅果類的磷含量本來就高，為了讓口感滑順，製作時往往還會加入大量的油脂與糖。這就像是在原本就擁擠的血液高速公路上，又放進了一堆大卡車（磷），容易讓血管鈣化、皮膚搔癢。如果真的很想吃，建議淺嚐一顆就好。

●鹹餡

鹹湯圓的問題通常不在餡料本身，而在於「湯頭」。為了夠味，湯底常會用爆香的油蔥、大量的鹽巴或味精。這些鈉離子就像是會吸水的海綿，把水分留在身體裡排不出去，這對需要嚴格控制水分和血壓的腎友來說，相當不利。

林軒任建議，腎友想吃湯圓，不妨替換3吃法：

1.主食替換法：如果今天計畫要吃兩顆大湯圓，那晚餐的白飯就少吃半碗，讓身體的總負擔維持平衡。

2.湯頭清爽化：吃甜湯圓時，試著不要喝那碗糖水，或者改用桂圓、紅棗來提味，不額外加糖；吃鹹湯圓時，多放一點茼蒿、香菇，用蔬菜的鮮甜來取代調味料，湯盡量少喝兩口，或是直接用清水煮湯圓，就不用擔心攝取額外的負擔。

3.小湯圓的魅力：沒有包餡的小紅白湯圓也是很棒的選擇，它們沒有高磷的內餡，份量也比較好控制。煮一碗鹹粥，撒上幾顆小湯圓，既有過節的氣氛，又不會給身體太大的壓力。

