健康網》本土女演員曝從脹氣拖到腰痛 醫揭癌王5大警訊

兩性作家小彤與本土女演員陳郁蓉力抗胰臟癌。台灣癌症基金會表示，癌王在早期發現，治癒力很好。



〔健康頻道／綜合報導〕常在本土常青戲劇《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》出現的女星陳郁蓉，這兩年力抗胰臟癌，與兩性作家小彤都在定期回診，力拚5年存活率，已正面積極態度抗癌。

根據義大醫院胃腸肝膽科衛教資料指出，胰臟同時具有內分泌腺以及外分泌腺的細胞。胰臟癌（pancreatic adenocarcinoma）是一種常見消化系統腫瘤，主要是指胰腺外分泌腺腫瘤，約佔消化系統惡性癌的10%。近年來，世界各地胰臟癌的發病率皆有明顯上升的趨勢。

陳郁蓉回憶，2年前開始脹氣、噁心、拉肚子，最重要症狀是從肋骨痛到腰，剛開始也以為是腸胃炎，幸運的是照了超音波，經醫師初判已認為胰臟有問題。她表示，經再次檢查後，腫瘤大小為2.8公分，所幸是1B期間。

至於小彤當年的腫瘤大小為2.3公分，病況為1B，代表癌細胞仍侷限於胰臟內，尚未發生淋巴結轉移或遠端器官擴散。最初因鼻竇炎反覆發作、長久未癒而就醫。

根據台灣癌症基金會衛教資料指出，依據AJCC第8版（2017）TNM分期:原始腫瘤大小（T），局部淋巴腺轉移的有無（N）以及遠處轉移的與否（M），分為4期：

0期：原位癌

1A：腫瘤小於2公分，無淋巴轉移。

1B：腫瘤介於2-4公分，無淋巴轉移。

2A：腫瘤大於4公分，無淋巴轉移。

2B：1-3個局部淋巴轉移。

3期：腫瘤已侵犯到腹腔動脈或是上腸繫膜動脈，無或有4個以上局部淋巴轉移，但無遠處器官轉移。

4期：已有遠處器官轉移。

義大醫院胃腸肝膽科指出，胰臟癌發生原因迄今仍然不明，一般認為與多種因素並長期共同作用的結果。根據臨床與流行病學資料調查分析，可能與下列因素有關：

●吸菸因素：

為環境因素中，最具有證據也最為重要的一項因子。美國華盛頓大學研究發現，吸煙為患胰臟癌的獨立因素。研究顯示，與非吸煙者相較，其relative risk為1.5倍。且隨著吸菸量增加，其風險越大。即使戒煙後，其胰臟癌的風險仍須15年才會漸趨非吸菸者。

●飲酒因素：

飲酒與胰臟癌發病關係尚無定論。日本一項大規模研究結果顯示酒精攝入量與胰臟癌之發生，兩者間並無明顯關係。但亦有研究顯示飲威士忌者其相對危險性增加2.78倍。

●飲食因素：

在環境因子中，第二重要的危險因子就是飲食。流行病學研究顯示胰臟癌發生率與飲食中，動物性脂肪有關。高三酸甘油脂或高膽固醇、低纖維飲食會促進胰臟癌之發生。日本研究，歐化的飲食習慣使日本的胰臟癌發生率增加4倍。某些亞硝胺類化合物亦增加胰臟癌的發生。環境因素：研究顯示洗衣場或石油相關化學藥品工場相關人員，胰臟癌發生率較高，可能與長期接觸某些重金屬、聯苯胺、烴化物等等有關。

●內分泌代謝因素：

研究顯示60%－80%胰臟癌患者合併有糖尿病。大部分的個案其胰臟癌的確診時間約略在糖尿病初診斷後兩年內。所以針對年齡大於50歲的初發糖尿病患者且無家族史，要格外小心胰臟癌。一般認為其糖尿病的原因不是因為胰臟受到癌症的破壞，而是與腫瘤產物有關（amylin）。

●遺傳與基因因素：

美國研究，近7-8%胰臟癌患者，有家族史。某些特異基因的變異亦與胰臟癌發生有關，譬如K-ras基因之突變、Smad4/DPC4基因之突變、P16基因功能缺失、P53基因之突變、微衛星不穩定序列存在（MSI+/TGFBR2）等。

