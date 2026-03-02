自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》本土女演員曝從脹氣拖到腰痛 醫揭癌王5大警訊

2026/03/02 18:21

健康網》本土女演員曝從脹氣拖到腰痛 醫揭癌王5大警訊

兩性作家小彤（左，臉書）與本土女演員陳郁蓉（右，資料照）力抗胰臟癌。台灣癌症基金會表示，癌王在早期發現，治癒力很好。

〔健康頻道／綜合報導〕常在本土常青戲劇《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》出現的女星陳郁蓉，這兩年力抗胰臟癌，與兩性作家小彤都在定期回診，力拚5年存活率，已正面積極態度抗癌。

根據義大醫院胃腸肝膽科衛教資料指出，胰臟同時具有內分泌腺以及外分泌腺的細胞。胰臟癌（pancreatic adenocarcinoma）是一種常見消化系統腫瘤，主要是指胰腺外分泌腺腫瘤，約佔消化系統惡性癌的10%。近年來，世界各地胰臟癌的發病率皆有明顯上升的趨勢。

陳郁蓉回憶，2年前開始脹氣、噁心、拉肚子，最重要症狀是從肋骨痛到腰，剛開始也以為是腸胃炎，幸運的是照了超音波，經醫師初判已認為胰臟有問題。她表示，經再次檢查後，腫瘤大小為2.8公分，所幸是1B期間。

至於小彤當年的腫瘤大小為2.3公分，病況為1B，代表癌細胞仍侷限於胰臟內，尚未發生淋巴結轉移或遠端器官擴散。最初因鼻竇炎反覆發作、長久未癒而就醫。

根據台灣癌症基金會衛教資料指出，依據AJCC第8版（2017）TNM分期:原始腫瘤大小（T），局部淋巴腺轉移的有無（N）以及遠處轉移的與否（M），分為4期：

0期：原位癌
1A：腫瘤小於2公分，無淋巴轉移。
1B：腫瘤介於2-4公分，無淋巴轉移。
2A：腫瘤大於4公分，無淋巴轉移。
2B：1-3個局部淋巴轉移。
3期：腫瘤已侵犯到腹腔動脈或是上腸繫膜動脈，無或有4個以上局部淋巴轉移，但無遠處器官轉移。
4期：已有遠處器官轉移。

義大醫院胃腸肝膽科指出，胰臟癌發生原因迄今仍然不明，一般認為與多種因素並長期共同作用的結果。根據臨床與流行病學資料調查分析，可能與下列因素有關：

●吸菸因素：
為環境因素中，最具有證據也最為重要的一項因子。美國華盛頓大學研究發現，吸煙為患胰臟癌的獨立因素。研究顯示，與非吸煙者相較，其relative risk為1.5倍。且隨著吸菸量增加，其風險越大。即使戒煙後，其胰臟癌的風險仍須15年才會漸趨非吸菸者。

●飲酒因素：
飲酒與胰臟癌發病關係尚無定論。日本一項大規模研究結果顯示酒精攝入量與胰臟癌之發生，兩者間並無明顯關係。但亦有研究顯示飲威士忌者其相對危險性增加2.78倍。

●飲食因素：
在環境因子中，第二重要的危險因子就是飲食。流行病學研究顯示胰臟癌發生率與飲食中，動物性脂肪有關。高三酸甘油脂或高膽固醇、低纖維飲食會促進胰臟癌之發生。日本研究，歐化的飲食習慣使日本的胰臟癌發生率增加4倍。某些亞硝胺類化合物亦增加胰臟癌的發生。環境因素：研究顯示洗衣場或石油相關化學藥品工場相關人員，胰臟癌發生率較高，可能與長期接觸某些重金屬、聯苯胺、烴化物等等有關。

●內分泌代謝因素：
研究顯示60%－80%胰臟癌患者合併有糖尿病。大部分的個案其胰臟癌的確診時間約略在糖尿病初診斷後兩年內。所以針對年齡大於50歲的初發糖尿病患者且無家族史，要格外小心胰臟癌。一般認為其糖尿病的原因不是因為胰臟受到癌症的破壞，而是與腫瘤產物有關（amylin）。

●遺傳與基因因素：
美國研究，近7-8%胰臟癌患者，有家族史。某些特異基因的變異亦與胰臟癌發生有關，譬如K-ras基因之突變、Smad4/DPC4基因之突變、P16基因功能缺失、P53基因之突變、微衛星不穩定序列存在（MSI+/TGFBR2）等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中