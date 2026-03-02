備孕擅自停用頭痛藥 醫解密孕期用藥安全守則

土城長庚醫院醫師謝珮甄說明肉毒桿菌素為嚴重慢性偏頭痛患者的治療選項。（土城長庚醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1位有意生育的林小姐近期聽說不少止痛藥可能影響胎兒發育，便自行停用原本控制偏頭痛的藥物，沒想到頭痛發作就痛到崩潰，新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄提醒，民眾有備孕計畫且長期受偏頭痛困擾的女性，務必提早與醫師討論停藥過渡期與替代治療方案，只要選對藥物並掌握使用時機，就能在安全前提下，兼顧媽媽的舒適與寶寶的健康。

謝珮甄表示，偏頭痛治療應循序漸進，第1步並非急著吃藥，而是從生活型態調整做起，備孕與懷孕期間應特別留意作息規律，避免長時間空腹導致低血糖誘發頭痛，同時維持良好睡眠與適度運動。研究顯示，服用250毫克的生薑粉，約2小時後的止痛效果可達64％，與偏頭痛專用藥物「翠普登」相當，且幾乎沒有藥物副作用，或也可每天補充約365毫克的鎂，作為安全實用的輔助選擇。

而孕婦長期忍受劇烈疼痛所造成的身心壓力，對胎兒也可能帶來負面影響，必要時仍可在醫師評估下適度用藥，謝珮甄說明，急性止痛藥物中，非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen）僅建議於懷孕中、短期使用，懷孕初期與後期則應避免，以免影響胎兒心肺與腎臟發育，若第一線藥物效果不佳，翠普登類藥物中的Sumatriptan，則是目前孕期安全性資料相對完整的選擇。

謝珮甄說，若偏頭痛發作頻繁，需長期穩定控制，醫師可能會評估使用預防性用藥，乙型阻斷劑與德利能（Amitriptyline）在孕期屬於相對安全的選項，但須注意乙型阻斷劑在生產前幾天需停藥或減量，以避免新生兒出現低血糖或心跳過慢。另外，妥泰（Topiramate）與帝拔癲（Valproate）已被證實具有致畸胎風險，備孕與孕期皆應完全避免使用。

針對頑固型偏頭痛，謝珮甄提到，近年常見的新型治療在孕期也需特別留意，CGRP單株抗體藥物與胎盤血流調節相關，可能增加妊娠高血壓風險，加上藥物代謝時間長，若有懷孕計畫，建議至少提前5個月停藥，相較之下，肉毒桿菌素因分子量大、不易通過胎盤，反而成為嚴重慢性偏頭痛患者可評估的治療選項之一。

