健康網》不只是少吃鹽 千萬網紅揭秘：血壓飆高別略這原因

不少民眾少吃鹽，但血壓仍然偏高。專家表示，問題可能不只在吃得鹹不鹹，而在「吃得多頻繁、吃得多晚」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓會影響心血管等器官功能，恐引發中風、心臟衰竭等重大疾病。為了控制血壓，不少民眾少吃鹽、勤運動，甚至減了一些體重，但血壓仍然偏高。美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）指出，問題可能不只在吃得鹹不鹹，而在「吃得多頻繁、吃得多晚」。

艾倫．曼德爾拍攝影片分享，「如果我告訴你，每一次進食，都可能觸發一種荷爾蒙反應，讓你的血壓維持在偏高狀態呢？」他解釋，不是說食物不好，而是說你「吃得多頻繁」以及「吃得多晚」，可能才是隱藏的關鍵，因為每一次進食，尤其是攝取碳水化合物和加工食品時，胰島素就會上升。多數人認為胰島素只是調節血糖的荷爾蒙，但事實上，它同時也是強效的「儲存型荷爾蒙」，會對腎臟、血管與神經系統產生連鎖影響。

請繼續往下閱讀...

艾倫．曼德爾表示，當胰島素升高時，會促使腎臟增加鈉離子的再吸收。鈉留在體內，水分也會隨之滯留，使血容量上升；血容量一增加，動脈內壓力自然提高，血壓便隨之上升。若一天多次進食、零食不斷，胰島素可能長時間無法回到基準值，血壓也難下降。

接著，長期偏高的胰島素會刺激交感神經系統，也就是俗稱的「戰或逃」反應，換言之，不僅血管內的液體變多，血管本身也在收縮，形成雙重壓力。更要留意的是，長期偏高的胰島素可能導致血管內皮功能失調，降低一氧化氮，而一氧化氮是幫助血管放鬆與擴張的重要物質，一旦減少，動脈彈性變得僵硬，血壓更難控制。

打破高血壓僵局的5項做法

艾倫．曼德爾提醒，胰島素並非短時間內就會消退，它會根據餐點份量與內容不同，可能維持數小時。尤其睡前攝取精製碳水化合物或大餐，會讓胰島素在夜間仍維持升高，干擾正常的血壓夜間下降機制。

關於有效降低胰島素的刺激頻率，艾倫．曼德爾建議給民眾，不妨參考以下5項做法：

●拉開用餐間隔，每餐間隔至少 4- 5小時，盡可能避免中間的零食或甜飲。

●調整飲食結構，優先攝取優質蛋白質、健康脂肪與高纖維，減少胰島素劇烈飆升。

●戒掉超加工食品，遠離精緻糖、精緻澱粉，這些是驅動高胰島素的地雷區。

●睡前 3小時停止進食，讓胰島素在入睡前回到基準線。

●夜間考慮12至14小時的夜間斷食，例如，盡可能在晚間7點後不食，隔天7-9點吃早餐。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法