健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

年後累累、失眠、氣色差 醫揭高壓氧可找回新活力

2026/03/02 16:35

衛福部新營醫院使用高壓氧治療，有效提升人體血液及組織含氧量，幫助身體細胞改善發炎、缺氧狀態。（衛福部新營醫院提供）

衛福部新營醫院使用高壓氧治療，有效提升人體血液及組織含氧量，幫助身體細胞改善發炎、缺氧狀態。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕農曆年假結束，不少人重返職場後卻感到精神不濟、睡眠品質不佳，甚至出現注意力不集中的「開工症候群」。衛福部新營醫院提醒，這可能不只是心理作用，而是春節期間暴飲暴食、熬夜所導致的。胸腔內科暨高壓氧醫學科醫師汪政德今（2）日指出，針對開工症候群，除了調整生活作息外，高壓氧能有效提升血液及組織含氧量，幫助身體細胞改善發炎、缺氧狀態。

汪政德表示，過年期間高油、高糖的飲食加上作息紊亂，使得身體容易處於慢性發炎狀態，常見症狀包括：收假後持續性疲勞，打不起精神、入睡困難、睡眠品質淺，越睡越累、代謝症候群如血壓、血糖波動加劇。

汪政德說，民眾除了盡快調整回正常作息外，多吃青菜、水果及適度運動也能幫助身體改善慢性發炎，找回原來的節奏。如果想要更快更好的改善身體組織慢性發炎或缺氧的狀態，可以考慮接受高壓氧治療。

汪政德解釋，高壓氧主要用於治療潛水夫病、一氧化碳中毒、糖尿病足或慢性傷口等疾病，研究也指出高壓氧能改善慢性發炎及自律神經失調，「當身體組織缺氧時，粒腺體（細胞的發電機）運作效率會下降，進而引發疲勞感。這時候，單靠補眠往往無法解決根本問題。」

針對年後開工症候群或是其他慢性疲勞，汪政德建議民眾可以至新營醫院高壓氧醫學門診諮詢是否接受高壓氧作為輔助治療選項，或是接受其他檢查以排除糖尿病或甲狀腺機能異常等疾病。

但也並非所有人都適合高壓氧治療，新營醫院說，禁忌症如未治療的氣胸、嚴重感冒或中耳炎患者，民眾可尋求胸腔內科或高壓氧專科醫師門診評估，再利用高壓氧治療幫助在開春之際找回健康活力。

