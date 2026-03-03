自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「週末戰士」崛起！ 研究證實健康效果不輸日練族

2026/03/03 15:20

減重醫師蕭捷健指出，週末戰士的運動量到位，不輸天天上健身房的人，預防疾病的效果是一樣的；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕只要週末運動，發生輕度失智的機率直接掉15%，心血管疾病下降2到3成！減重醫師蕭捷健引用研究表示，7.5萬人，給每個人戴上加速度計。結果「週末戰士」，與天天去健身房達到的預防多種疾病上身的幅度一模一樣。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，科學家找了7.5萬人，分成「沙發馬鈴薯組」（完全不動）、「天天健身房組」、「週末戰士組」（只在週六、日運動），在預防失智症、帕金森氏症、憂鬱還有焦慮的風險下降幅度上，跟那些每天風雨無阻去健身房的人一模一樣！

他指出，在2025年全世界最頂級的期刊《JAMA》，針對近9萬人的加速度計數據來算，發現週末戰士發生心房顫動、心肌梗塞、心臟衰竭的風險，也與天天去健身房運動的人一樣，大幅下降了2到3成！

要做週末戰士，先來個「高碳水」，可以大口吃白飯、義大利麵，蕭捷健指出，但在大吃之前要吃點膳食纖維還有蛋白質。然後到了禮拜一，活動量變零，這時候就順勢切換成「低碳飲食」，把熱量跟狀態收回來。讓身體就像一台頂級的油電混合車，週末吃碳水踩油門操肌力，平日吃低碳省油抗發炎。

蕭捷健指出，被那些健身網紅還有勵志雞湯給綁架了，他們整天喊：「每天進步1%，一年後你會看到不同的自己！」只要把握住運動、飲食要點，成果是一樣的。

