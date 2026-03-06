自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》6種老人病提早上門 盯上了3、40歲年輕人

2026/03/06 14:21

「老人病」正悄悄接近年輕人！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，女性抽菸心肌梗塞也成了隱性殺手；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

「老人病」正悄悄接近年輕人！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，女性抽菸心肌梗塞也成了隱性殺手；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「老人病」正悄悄接近年輕人！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，罹病的關鍵在於「長期風險暴露的結果」，過去覺得在60歲才會發生的疾病，正悄悄地在3、40歲提前上門。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提出，這些病的共通點是：身體正在慢性發炎、代謝失衡、久坐、睡眠不足、長期壓力等，這些生活型態加速老化。以下是提早上身的疾病：

●心肌梗塞、冠心病：
45歲-50歲心肌梗塞住院比例上升。而且年輕女性增幅更明顯。黃軒認為，幕後黑手是肥胖、吸菸（包含電子煙）、熬夜、代謝症候群等，推波助瀾下，加速危害身體。

●第二型糖尿病：
以前叫「成人型」，現在青少年比例上升，殘酷的是，年輕發病者β細胞衰退更快，併發症提早10-15年出現。糖尿病不是血糖問題
，而是整個代謝系統失衡。

●脂肪肝：
脂肪肝已成為年輕族群最常見慢性肝病。它跟酒無關，跟胰島素阻抗有關。嚴重者可能會肝纖維化、肝硬化、肝癌。可怕的是很多人病前毫無症狀。

●失智症的「前傳」：
失智症發生在老年，但風險從30-40歲就開始累積。40%失智與可調整因子有關。高血壓、肥胖、睡眠不足，正在慢慢影響你的腦血管與神經連結。失智不是突然忘記，是長年慢性傷害的總和。

●骨質疏鬆與肌少症：
30歲後若不訓練，肌肉量每年都在下降。久坐+低蛋白+無阻力訓練=提早虛弱化。此時的你不是變懶，而是身體正在退化。

●年輕型大腸癌：
50歲以下發生率持續上升。可能與加工肉、腸道菌失衡、慢性發炎、肥胖等有關。

黃軒也指出，40歲的血管年齡可能已經60歲，可以從5個指標改善：規律運動、睡滿7小時、控制壞膽固醇LDL、控制腰圍、戒菸（包含電子煙），才可以不讓「老人病」早早上身。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中