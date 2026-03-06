健康網》6種老人病提早上門 盯上了3、40歲年輕人

「老人病」正悄悄接近年輕人！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，女性抽菸心肌梗塞也成了隱性殺手；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「老人病」正悄悄接近年輕人！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，罹病的關鍵在於「長期風險暴露的結果」，過去覺得在60歲才會發生的疾病，正悄悄地在3、40歲提前上門。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提出，這些病的共通點是：身體正在慢性發炎、代謝失衡、久坐、睡眠不足、長期壓力等，這些生活型態加速老化。以下是提早上身的疾病：

●心肌梗塞、冠心病：

45歲-50歲心肌梗塞住院比例上升。而且年輕女性增幅更明顯。黃軒認為，幕後黑手是肥胖、吸菸（包含電子煙）、熬夜、代謝症候群等，推波助瀾下，加速危害身體。

●第二型糖尿病：

以前叫「成人型」，現在青少年比例上升，殘酷的是，年輕發病者β細胞衰退更快，併發症提早10-15年出現。糖尿病不是血糖問題

，而是整個代謝系統失衡。

●脂肪肝：

脂肪肝已成為年輕族群最常見慢性肝病。它跟酒無關，跟胰島素阻抗有關。嚴重者可能會肝纖維化、肝硬化、肝癌。可怕的是很多人病前毫無症狀。

●失智症的「前傳」：

失智症發生在老年，但風險從30-40歲就開始累積。40%失智與可調整因子有關。高血壓、肥胖、睡眠不足，正在慢慢影響你的腦血管與神經連結。失智不是突然忘記，是長年慢性傷害的總和。

●骨質疏鬆與肌少症：

30歲後若不訓練，肌肉量每年都在下降。久坐+低蛋白+無阻力訓練=提早虛弱化。此時的你不是變懶，而是身體正在退化。

●年輕型大腸癌：

50歲以下發生率持續上升。可能與加工肉、腸道菌失衡、慢性發炎、肥胖等有關。

黃軒也指出，40歲的血管年齡可能已經60歲，可以從5個指標改善：規律運動、睡滿7小時、控制壞膽固醇LDL、控制腰圍、戒菸（包含電子煙），才可以不讓「老人病」早早上身。

