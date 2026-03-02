健康網》追蹤26年研究證實 子宮內膜異位症的生育時鐘恐加快

研究顯示，子宮內膜異位症女性在45歲前停經的風險增加28%；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕子宮內膜異位症患者的「生育時鐘」，可能比別人走得更快！新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，一項發表於《JAMA》的大型研究顯示，子宮內膜異位症女性在45歲前停經的風險增加28%。這項研究追蹤超過10萬名女性長達26年，疾病本身就會損害卵巢功能，影響育齡的時間。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文分享，《JAMA》的這項研究納入106,633名女性，以腹腔鏡確診子宮內膜異位症為診斷標準，追蹤10萬女性20年，追蹤完整率超過9成。結果發現，高風險族群：若為未生育女性，風險上升46%；從未使用口服避孕藥者風險更高達103%；達25以上者則風險增加43%。

嚴絢上分析原因，首先，長期慢性發炎會加速卵巢老化，影響卵泡品質與數量；其次，卵泡閉鎖速率提高，使卵子消耗速度加快；此外，卵巢型子宮內膜異位症形成的巧克力囊腫，可能直接破壞正常卵巢組織，進一步降低卵巢儲備。

嚴絢上強調，不妨把卵巢庫存想像成「生育銀行帳戶」，正常女性從出生存款100-200萬個卵子，每月提款1000個，51歲停經；子宮內膜異位症患者，提款速度加快，再加上額外扣款消耗了帳戶資源，這意味著提早用完，最後導致早期停經。因此，不要等到想提款時才發現「餘額不足」。

研究也提醒，疾病本身即可能損害卵巢功能，因此在確診時就應納入生育規劃與諮詢。

嚴絢上總結，時間是不可逆的資產，卵巢庫存一旦耗損就無法恢復，子宮內膜異位症患者面對的是一場與生物時鐘的賽跑。不要等到「準備好」才評估，不要等到AMH很低才開始擔心， 不要讓疾病偷走選擇權。

