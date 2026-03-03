健康網》舌尖刺麻像電流 醫揭非嘴破而是1症候群上身

舌尖怪怪的！台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，像這樣的情形，在醫學上有一種可能的情況，叫做灼口症候群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「舌尖怪怪的。說不上痛，也沒有傷口，就是一種說不清楚的怪異感。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，像這樣的情形，在醫學上有一種可能的情況，叫做灼口症候群（Burning Mouth Syndrome）。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，口腔看起來完全正常，可是神經系統卻正在過度運作。灼口症候群屬於痛覺可塑性疼痛，也就是說，疼痛的來源並不是來自外在的傷口，而是神經系統本身的調節出了問題。全球盛行率大約是1.7%，在牙科門診的族群中甚至可以高達7.7%。

張家銘指出，若再加上睡眠不足、長期壓力，或情緒低落，疼痛更加倍。在臨床上最常見的，就是舌尖或舌頭前面3分之2的灼熱感。有些人覺得刺刺麻麻，有些人覺得像微微電流，還有人覺得整天口腔裡好像有熱氣。

這類症狀還有一個很重要的特徵，張家銘表示，早上比較輕，下午或晚上比較明顯。這代表神經的抑制系統在一天的運作之後開始疲勞。另外，也常會合併口乾感、味覺改變、金屬味，或對辣的、熱的食物變得特別敏感。雖然唾液量有時候是正常的，可是感覺上就是乾。

張家銘解釋，下午疼痛變明顯，代表神經的抑制系統開始疲乏。壓力大時症狀加重，代表交感神經與發炎反應上升。睡不好隔天更不舒服，代表神經傳導節律失衡。

神經軸影響疼痛的放大與抑制，免疫軸影響神經發炎，內分泌軸牽動荷爾蒙與壓力調節，營養軸提供神經修復的材料，腸道軸影響血清素生成，心理行為軸影響大腦解讀疼痛的方式。它不會破壞舌頭組織，不會造成潰瘍，也不會演變成口腔癌。它屬於神經功能失衡。

張家銘建議，先記錄症狀與生活的關聯，包括疼痛時間、壓力程度、睡眠品質與飲食內容，慢慢找出規律。例如發炎指標、營養狀態與內分泌平衡。必要時也會結合基因多型性分析，了解神經與發炎的體質。

他表示，像是規律作息，讓血清素節律穩定；早晨曬太陽，促進神經傳導物質生成；中低強度運動，提升腦源性神經滋養因子；抗發炎飲食，降低神經敏感度；補充維生素B群、維生素D、鎂與鋅，提供修復材料；再透過呼吸練習與正念訓練，讓交感神經慢慢降溫。這些做法看起來很日常，其實都在分子層面重新建立平衡。

