自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》舌尖刺麻像電流 醫揭非嘴破而是1症候群上身

2026/03/03 08:19

舌尖怪怪的！台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，像這樣的情形，在醫學上有一種可能的情況，叫做灼口症候群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

舌尖怪怪的！台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，像這樣的情形，在醫學上有一種可能的情況，叫做灼口症候群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「舌尖怪怪的。說不上痛，也沒有傷口，就是一種說不清楚的怪異感。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，像這樣的情形，在醫學上有一種可能的情況，叫做灼口症候群（Burning Mouth Syndrome）。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，口腔看起來完全正常，可是神經系統卻正在過度運作。灼口症候群屬於痛覺可塑性疼痛，也就是說，疼痛的來源並不是來自外在的傷口，而是神經系統本身的調節出了問題。全球盛行率大約是1.7%，在牙科門診的族群中甚至可以高達7.7%。

張家銘指出，若再加上睡眠不足、長期壓力，或情緒低落，疼痛更加倍。在臨床上最常見的，就是舌尖或舌頭前面3分之2的灼熱感。有些人覺得刺刺麻麻，有些人覺得像微微電流，還有人覺得整天口腔裡好像有熱氣。

這類症狀還有一個很重要的特徵，張家銘表示，早上比較輕，下午或晚上比較明顯。這代表神經的抑制系統在一天的運作之後開始疲勞。另外，也常會合併口乾感、味覺改變、金屬味，或對辣的、熱的食物變得特別敏感。雖然唾液量有時候是正常的，可是感覺上就是乾。

張家銘解釋，下午疼痛變明顯，代表神經的抑制系統開始疲乏。壓力大時症狀加重，代表交感神經與發炎反應上升。睡不好隔天更不舒服，代表神經傳導節律失衡。

神經軸影響疼痛的放大與抑制，免疫軸影響神經發炎，內分泌軸牽動荷爾蒙與壓力調節，營養軸提供神經修復的材料，腸道軸影響血清素生成，心理行為軸影響大腦解讀疼痛的方式。它不會破壞舌頭組織，不會造成潰瘍，也不會演變成口腔癌。它屬於神經功能失衡。

張家銘建議，先記錄症狀與生活的關聯，包括疼痛時間、壓力程度、睡眠品質與飲食內容，慢慢找出規律。例如發炎指標、營養狀態與內分泌平衡。必要時也會結合基因多型性分析，了解神經與發炎的體質。

他表示，像是規律作息，讓血清素節律穩定；早晨曬太陽，促進神經傳導物質生成；中低強度運動，提升腦源性神經滋養因子；抗發炎飲食，降低神經敏感度；補充維生素B群、維生素D、鎂與鋅，提供修復材料；再透過呼吸練習與正念訓練，讓交感神經慢慢降溫。這些做法看起來很日常，其實都在分子層面重新建立平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中