遭同事撞傷眼 男看到「2個月亮」且月圓變「月蝕」

陳先生右眼被同事的手肘撞擊，數個月才發現，以受傷的右眼觀月，滿月的上半部卻有明顯的暗色如月蝕。（達特楊眼科提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕明天是正月15日元宵節，夜晚往天空看可見圓月高掛，但高雄25歲陳姓男子，不僅看到的月亮有2個，單以右眼看，圓月還有缺角，原來他一次搬東西時，右眼遭同事的手肘撞擊導致水晶體脫位，造成複影、近視和散光，另眼科醫師也提醒，若是看月亮的外圍有一圈類似彩虹的月暈，恐是青光眼應盡速就醫。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，陳姓男子上班族前年11月不小心被同事手肘撞到右眼，他當下覺得右側眼眶抽痛，但隨後就慢慢消失，由於自覺無大礙，也就不了了之。直到去年元宵節抬頭看月亮時，發現月亮出現複影，試著閉上右眼，左眼看月亮是圓的，但閉上左眼，右眼看月亮上方約3分之1卻呈現暗色，嚇得連忙就醫。

請繼續往下閱讀...

陳先生的水晶體向後方位移，而且懸韌帶向後、向側斷離導致圖紅圈處方向沒有水晶體的屈光度。（達特楊眼科提供）

陳先生原本雙眼視力均為1.0、沒有近視，洪啟庭檢查發現他右眼的水晶體已向後方稍微位移，下方的懸韌帶也向後與側邊斷離，由於視網膜成像的原理為上下相反，導致右眼看見月亮上半部出現暗色，且有200度近視，本來的輕微散光增加到450度，應是手肘撞傷造成的「水晶體脫位」，若沒有處理，水晶體可能完全掉下後面的視網膜，造成失明。

患者經白內障超音波乳化術與前玻璃體切除，再利用最先進的囊袋張力環合併人工水晶體植入術使水晶體復位。術後1個月右眼視力已經恢復至0.8，月圓時看到的月亮終於不再「缺角」。

洪啟庭表示，眼睛遭受撞擊後，當出現近視、散光度數加深，或是用受傷一眼看遠處，如果比受傷前更模糊甚至所見物體有偏斜現象，那就是水晶體脫位了。此外，如看月亮或燈光，月亮外圍有一層類似彩虹的光暈，但旁人看卻沒有，應趕快做青光眼篩檢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法