自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

遭同事撞傷眼 男看到「2個月亮」且月圓變「月蝕」

2026/03/02 14:38

陳先生右眼被同事的手肘撞擊，數個月才發現，以受傷的右眼觀月，滿月的上半部卻有明顯的暗色如月蝕。（達特楊眼科提供）

陳先生右眼被同事的手肘撞擊，數個月才發現，以受傷的右眼觀月，滿月的上半部卻有明顯的暗色如月蝕。（達特楊眼科提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕明天是正月15日元宵節，夜晚往天空看可見圓月高掛，但高雄25歲陳姓男子，不僅看到的月亮有2個，單以右眼看，圓月還有缺角，原來他一次搬東西時，右眼遭同事的手肘撞擊導致水晶體脫位，造成複影、近視和散光，另眼科醫師也提醒，若是看月亮的外圍有一圈類似彩虹的月暈，恐是青光眼應盡速就醫。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，陳姓男子上班族前年11月不小心被同事手肘撞到右眼，他當下覺得右側眼眶抽痛，但隨後就慢慢消失，由於自覺無大礙，也就不了了之。直到去年元宵節抬頭看月亮時，發現月亮出現複影，試著閉上右眼，左眼看月亮是圓的，但閉上左眼，右眼看月亮上方約3分之1卻呈現暗色，嚇得連忙就醫。

陳先生的水晶體向後方位移，而且懸韌帶向後、向側斷離導致圖紅圈處方向沒有水晶體的屈光度。（達特楊眼科提供）

陳先生的水晶體向後方位移，而且懸韌帶向後、向側斷離導致圖紅圈處方向沒有水晶體的屈光度。（達特楊眼科提供）

陳先生原本雙眼視力均為1.0、沒有近視，洪啟庭檢查發現他右眼的水晶體已向後方稍微位移，下方的懸韌帶也向後與側邊斷離，由於視網膜成像的原理為上下相反，導致右眼看見月亮上半部出現暗色，且有200度近視，本來的輕微散光增加到450度，應是手肘撞傷造成的「水晶體脫位」，若沒有處理，水晶體可能完全掉下後面的視網膜，造成失明。

患者經白內障超音波乳化術與前玻璃體切除，再利用最先進的囊袋張力環合併人工水晶體植入術使水晶體復位。術後1個月右眼視力已經恢復至0.8，月圓時看到的月亮終於不再「缺角」。

洪啟庭表示，眼睛遭受撞擊後，當出現近視、散光度數加深，或是用受傷一眼看遠處，如果比受傷前更模糊甚至所見物體有偏斜現象，那就是水晶體脫位了。此外，如看月亮或燈光，月亮外圍有一層類似彩虹的光暈，但旁人看卻沒有，應趕快做青光眼篩檢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中