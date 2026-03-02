健康網》退休數學名師算不出「100-7」是多少？ 醫揭元凶非失智

長輩一直害怕失智降臨。員榮醫院神經內科主任葉宗勳可以力行「吃出好腦力」的「TEA飲食」，再加上有好心情，可以預防失智；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的腦萎縮了，是不是要失智了？」員榮醫院神經內科主任葉宗勳秒回：「免驚！你臉上有皺紋，腦袋當然也會有『皺紋』，這是『老化』，不是病！」。

葉宗勳在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勳醫師」發文分享，他解釋，年輕人反應快，那是「流體智力」；但年紀大，雖然新東西記不住，可是我們幾十年的經驗累積下來，那叫做「晶體智力」。

葉宗勳又分享另一個故事，他遇到一位高中數學名師，連簡單「100減7」都算不出來，家屬本來都要放棄，送他去養護中心了。後來才發現他因長期酗酒，致腦部受損，酒精讓他最擅長的數學都卡住。在戒酒並補充營養後，他的腦袋慢慢「開機」了，現在又能記帳了！

因此，吃出好腦力是很重要的事，他分享「TEA飲食」，簡單好記：

●T（Taiwan style）：多吃魚貝類（台灣海鮮很讚啊！）

●E（Eat variety）：吃得要多樣化。

●A（Antioxidants）：多喝茶（茶多酚抗氧化，對腦袋很好！）

葉宗勳補充並引述成功大學教授白明奇曾指出，一位台鐵退休的老先生，每天騎車出門要找太太，但他的太太其實已經過世5年了。他忘記了太太離開的事實，但他沒有忘記愛她的感覺。因此，「記憶會消失，但愛的感覺會留下來」，而面對長輩的混亂，記得「3多5要」（多表情、多肯定、多耐心；要理解、要明確、要告知、要認同、要尊重）。因為就算長輩忘了你是誰，但他會記得你罵他時那種不舒服的感覺。

