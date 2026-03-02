50歲後老化加速元凶是它 中年男最受影響

最新研究指出，日常使用的不沾鍋等用品可能含有「永久化學物」（PFAS），與中年男性較快的生理老化指標具有相關性；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不沾鍋、防水外套、外帶紙盒裡，都可能含有一種被稱為「全氟及多氟烷基物質」（PFAS，俗稱「永久化學物」）的污染物。最新研究發現，多數人體內都可檢測到這類物質，且可能與50至65歲男性生理老化速度較快有關。不過專家也強調，這項發現是找出「相關性」而非直接證實因果，民眾無須過度恐慌。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項發表於《老化前沿》（Frontiers in Aging）期刊的研究，分析了血液中的生物老化指標。結果顯示，在50至65歲的中年男性群體中，PFAS暴露與「生理年齡」（即身體實際老化的程度，而非身分證上的年紀）加速衰老之間的關聯性最強。

請繼續往下閱讀...

該研究的資深作者、上海交通大學醫學院流行病學教授李向偉指出，這種關聯在年輕男性或65歲以上長者身上較弱，在女性身上也相對不明顯。

為何是男性？女性代謝途徑成天然屏障

為什麼中年男性受害最深？這可能與男女代謝化學物質的先天差異有關。過去研究指出，女性透過懷孕、哺乳與每月的經血流失，能比男性更快排出體內的某些PFAS。相對地，這些會干擾內分泌的化學物質容易在男性體內不斷累積。過去研究曾指出，部分PFAS與睪固酮下降、精子品質變化及某些癌症風險增加相關，但相關性仍需更多研究釐清。

雖然這項發現揭示了潛在的健康危機，但科學界與產業界也主動劃出了現實邊界。未參與研究的專家強調，這些結果只能證明兩者「同時存在」，不能直接解釋為因果關係。代表產業界的美國化學理事會（American Chemistry Council）也反駁，這是一項僅針對326名長者的「探索性」研究，且使用的是約20年前的舊數據，不足以證明PFAS會導致老化。

PFAS自1950年代起被廣泛用於各類生活用品中。研究團隊提醒，由於這些物質幾乎無所不在，要「完全避免」是不切實際的。專家建議，民眾可在可行範圍內減少接觸防油、防水塗層產品，並留意飲用水安全，作為日常防範的務實步驟。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法