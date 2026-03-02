德研發新型牙膏 精準鎖定牙周病菌不傷好菌

德國1項研究正開發1種新型牙膏，能在預防牙齦疾病同時，不損害到有益菌叢。（擷自PerioTrap官網）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人類口腔內含有超過700種細菌，構成極為複雜的菌叢，但只有一小部分細菌會導致牙周病。傳統口腔護理產品雖然可以殺死有害細菌，但也會殺死有益微生物。對此德國1項研究正開發1種新型牙膏，能在預防牙齦疾病同時，不損害到有益菌叢。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，德國弗勞恩霍夫細胞治療與免疫學研究所（Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI）哈勒分所的研究團隊發現1種特殊化合物，能夠特異性地靶向牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）等致病菌，不干擾到更廣泛的微生物群落。

研究團隊表示，該化合物名為「guanidinoethylbenzylamino imidazopyridine acetate」，能抑制讓牙齦發炎的病原體的生長，使其無法發揮毒性作用。在病原體生長遭抑制的背景下，有益菌可佔據口腔中原先無法接觸的空間，溫和地重建並穩定口腔。

德國生物公司Periotrap Pharmaceuticals GmbH與弗勞恩霍夫細胞治療與免疫學研究所合作，正在開發1款對微生物群友好的牙膏。該公司創始人布赫霍爾茨（Mirko Buchholz）聲稱，此產品旨在預防牙周病，像傳統牙膏一樣含有研磨劑和氟化物以防止蛀牙。

將研究所發現的特殊化合物轉化為牙膏可用成分仍需大量測試。活性化合物要能有效阻止有害細菌生長，同時避免其有毒，並防止進入血液循環及引發如牙齒變色等不良副作用。

目前研究團隊正進行生物化學和結構生物學研究，以進一步完善配方。

