北市擴大委託「發展遲緩兒童親子工作坊」 籲及早評估介入

台北市衛生局今（2）表示，今年擴大辦理「發展遲緩兒童親子工作坊」，從最初6家拓至10家院所，可提供32梯次課程活動，服務更多發展遲緩兒童家庭。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕根據台北市114年統計資料顯示，0歲至未滿6歲人口數約為10萬人，設籍本市並確診發展遲緩兒童共2278人，盛行率約2.11%。台北市衛生局今（2）表示，今年擴大辦理「發展遲緩兒童親子工作坊」，從最初6家拓至10家院所，可提供32梯次課程活動，服務更多發展遲緩兒童家庭。

發展遲緩兒童琪琪的家長表示，在琪琪一歲時便發現語言與動作發展比一般孩子慢，進入小家園後，老師也有相關回饋。當時琪琪家長請復健中心與社會局幫忙，再加上國泰醫院舉辦的親子工作坊，讓孩子接觸復健後，語言能力進步許多，能更快跟上同齡小孩。琪琪家長呼籲，有需要的家長可以及早進到早期療育。

衛生局提到，孩子的發展有自己的節奏，但若在語言、動作、認知或社交互動上出現明顯落後，及早評估與介入非常重要。透過專業發展評估，了解孩子實際的成長狀況，並協助家庭銜接合適的早期療育服務，包括語言治療、職能治療、物理治療等專業支持，依照孩子的需求規畫合適的療育。

衛生局提醒，發展遲緩兒童經過早期發現、早期療育及專業治療，以期發展獲得改善；若家中孩童疑似發展落後，請盡快帶孩子至台北市20家早期療育評估中心或醫院進行早期療育評估鑑定及療育，另共有86家早期療育基層醫事機構可就近提供療育服務。

