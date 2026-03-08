自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》理想入睡時間曝光 專家：超過30分鐘恐是警訊

2026/03/08 18:12

一般人的入睡時間長短會受到多項因素影響，包括壓力、睡眠環境舒適度、作息規律等；圖為情境照。（圖取自freepik）

一般人的入睡時間長短會受到多項因素影響，包括壓力、睡眠環境舒適度、作息規律等；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，不少人有睡眠障礙問題。很多人羨慕，一上床沾到枕頭就能很快入睡的人， 究竟入睡需要多久才算正常？專家指出，對多數健康成年人而言，理想的入睡時間約為10-20分鐘，過快或過慢都可能透露身體正在發出訊號。

UNILAD》報導，英國睡眠專家說明，所謂「入睡潛伏期」是指從躺下準備睡覺到真正入睡所需的時間。「頭一沾枕頭就睡著看似幸福，實際上可能代表長期睡眠不足；反之，如果經常躺超過30分鐘仍清醒，可能顯示過度刺激、壓力過大，或晝夜節律系統出現紊亂。」

專家進一步指出，入睡時間長短會受到多項因素影響，包括壓力、睡眠環境舒適度、作息規律，如果你總是需要超過半小時，可能表示你的身心尚未完全準備好放鬆。這可能與高壓狀態、晚間攝取咖啡因、作息不規律，或晚上暴露在過多光線下有關。若偶爾出現入睡困難屬於正常現象，但若每晚入睡都超過30分鐘，且白天持續感到疲倦，則應考慮調整生活習慣，必要時尋求專業建議。

另一方面，不少人也有共同經驗，明明晚上哈欠連連，上床後卻越躺越清醒。台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾在臉書專頁「基因醫師張家銘」指出，這種情況不單是「想太多」，而是大腦仍停留在清醒模式，無法順利切換至夜間休息節律。現代醫學將失眠的重要機制歸因於「高喚醒狀態」，也就是夜間交感神經系統依然活躍，壓力荷爾蒙皮質醇偏高，大腦皮質代謝活動過強。

張家銘接著說，關鍵在於「下視丘—腦下垂體—腎上腺軸線」長期處於待命狀態，使身體像隨時準備應戰，難以真正放鬆入睡。他建議，建立規律作息、睡前減少藍光刺激、避免過度使用電子產品，以及透過深呼吸與放鬆訓練降低交感神經活性，都是幫助恢復正常入睡節律的重要方法。若失眠情況持續，應尋求專業評估，以避免影響長期身心健康。

別被「一定要睡滿8小時」綁架，張家銘提醒，很多人心裡都有一個標準答案，就是一定要睡滿8小時，否則就無法讓身體恢復健康。這種信念本身，就會成為一種長期壓力源，讓大腦在夜晚更難放鬆。失眠不是看夜晚睡了幾小時，而是白天的功能，能不能清醒工作、情緒穩定。當我們把焦點從幾點睡幾點醒，慢慢轉回白天的感受，很多人的失眠反而自然鬆動。大腦需要的不是完美睡眠，而是安全感。

