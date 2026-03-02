7旬翁雙側「墜腸」痛到難站直走 機器臂微創術1次解宿疾

結腸經疝氣通道掉入70歲陳姓長輩的左側陰囊中。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕70歲陳姓男長輩長期有疝氣「俗稱墜腸」困擾，初期未特別在意，後來症狀加劇，鼠蹊部腫塊輕觸即痛、無法站直走路，嚴重影響生活。家人勸說到安南醫院求診，泌尿科醫師檢查發現左側有巨大腹股溝疝氣且無法順利復位；右側下腹也有膨出情形。進一步做電腦斷層確認是雙側腹股溝疝氣、左側整段乙狀結腸已掉入陰囊中。

台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍考量陳翁病灶嚴重，與患者討論後，決定採用健保有給付的「達文西機器人手臂輔助腹腔鏡疝氣修補手術」治療。手術僅透過3個約1公分的小傷口，成功完成雙側疝氣修補，術後隔天，患者已能正常活動，解決多年未解的病症，也不必承受傳統手術帶來的疼痛與不便。

董聖雍指出，所謂疝氣是腹內臟器突出至身體其他空腔的現象，好發於男性，尤其以腹股溝疝氣最常見。初期多數可自行復位；但若惡化，可能出現劇痛、器官卡住甚至腸道缺血壞死，需緊急手術處置。

結腸復位回腹腔，可見明顯疝氣孔。（安南醫院提供）

醫師將露出的疝氣孔洞以人工網膜做完整修補。（安南醫院提供）

傳統手術治療須於腹股溝劃開約5公分傷口，術後疼痛明顯、恢復期長；而陳翁做的微創腹腔鏡手術不僅傷口小、疼痛輕微、恢復時間短，且雙側疝氣可於同一次手術完成，病人無須多次開刀。

董聖雍表示，目前腹腔鏡手術分為腹膜外與腹膜內修補兩類。針對像陳翁涉及嚴重肥胖、復發疝氣或腸道掉入陰囊等複雜情形，會建議採用腹膜內修補方式，此類手術需縫合腹膜，採用達文西機器人系統可發揮靈活精細操作的優勢，讓腹膜重建更完整、修補更迅速，提高手術安全性與效率。目前此手術已納入健保給付項目，可降低病患自費負擔。

他也提醒，疝氣危險因子與長期腹壓過高密切相關，如肥胖、搬重物、便秘、慢性咳嗽或攝護腺肥大等，肝腎功能異常等慢性腹水病人也是高風險族群。民眾應養成健康生活習慣，適度運動、戒菸、多吃蔬果，注意腹部有無異常隆起情形，及早就醫評估。術後數月內亦應避免腹部過度用力，以利組織完全修復，降低復發風險。

