健康網》《艾蜜莉在巴黎》女星曝厭食症 醫揭飲食障礙恐致命

〔健康頻道／綜合報導〕莉莉柯林斯（Lily Collins）演出《艾蜜莉在巴黎》受全球矚目，被封為「現代版奧黛麗赫本」，她近日在「飲食失調關懷週」期間公開長文，透露曾在高中時期深陷厭食症，所幸已走出陰影。伯特利身心診所醫師王仁邦指出，罹患飲食障礙者有9成以上為女性，且大多為青春期後的年輕女性，主要受次文化同儕集體追求瘦的影響，長期下來可能會發生包括無月經、胃腸蠕動異常等疾病，嚴重者會引起癲癇的大發作，甚至死亡。

影集《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯近日在「飲食失調關懷週」期間公開長文，首度公開飲食失調經歷，表示是她人生中最恐懼的經歷。她透露曾在高中時期深陷厭食症，出於對「控制感」的渴望，加上媒體對完美身材的強烈灌輸，當時自己想掌控一切，甚至連食物都不放過。她也坦言說出這段過去，雖然害怕，然而想到若能幫助人，那麼她的故事就值得。

厭食症成因與治療

有關飲食障礙患者，王仁邦曾在臉書專頁「伯特利身心診所（Bethel Psychiatric Clinic）」發文分享，罹患飲食障礙者有9成以上為女性，且大多為青春期之後的年輕女性，受到次文化同儕集體追求瘦的影響，或參加啦啦隊、體操隊或學習舞蹈等，開始有控制體重的習慣，有些是藉著節制飲食，而有些則是藉著不斷地運動，甚至有些會買市面上的減肥藥來達到目的。

王仁邦說明，剛開始飲食習慣還在正常範圍之內，但若遇上環境的改變而產生重大壓力，包括離家求學、課業壓力或感情生活不順利等等時，病患於此時可能開始出現調適上的困難，而逐漸產生飲食障礙。

王仁邦提到，厭食症病患的共同特點是對自己的身材認知有障礙，即使體重已過輕仍強烈害怕體重增加或變胖，且努力地將體重維持在遠低於正常標準（一般生長曲線之85％以下），病患不僅努力地控制自己的食物總攝取量，且儘量挑一些低卡路里或低脂的食物，當控制不住自己的食慾時，病患會去大吃一頓，但之後有些人會使用催吐、瀉劑或利尿劑的方式來排除所吃進去的食物，或藉著過度的運動來排除攝取過多的熱量。

王仁邦提醒，患有飲食性障礙的病患常合併有焦慮、憂鬱與強迫性的行為等症狀，有時亦合併易怒的情緒與衝動性的行為，包括偷竊、藥物或酒精濫用與自殺行為。同時，長期飲食性障礙常合併有身體疾病問題，於厭食症病患中會發生包括無月經、胃腸蠕動異常、下肢水腫、長胎毛、低血壓、體溫過低、電解質不平衡等，嚴重者會引起癲癇的大發作，甚至死亡。

有關飲食性障礙的治療，王仁邦表示，包括藥物、 心理與對正確的減肥概念及飲食行為做衛教，藥物主要以抗憂鬱劑為主，包括三環抗鬱劑與選擇性的血清素攝取阻斷劑。心理治療的初期以支持性與認知行為治療為主，可採個別的方式或團體方式進行，亦可搭配飲食日記的使用，以了解引致失調飲食行為的相關情境、扭曲的想法或行為的結果與惡性循環模式。

