健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

國民黨擬推6歲以下免健保費 醫管專家籲「要三思」

2026/03/02 12:21

國民黨擬推「0到6歲健保費國家付」，但醫管專家認為，此舉恐違反全民健保互助精神，呼籲一定要三思。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣生育率全球吊車尾，為因應少子化困境，國民黨擬推「0到6歲健保費國家付」，但醫管專家認為，孩子的健保費是跟著爸媽走，若推動此一政策，屆時政府給有錢人家孩子的健保費，勢必比一般人家的孩子多，恐違反全民健保最基本的「互助精神」，一定要三思。

台灣醫管學會理事長洪子仁說，綜觀現行所有少子化政策中，可以看出一些通常性原則，比如0-3歲免部分負擔是大家認同的，低收入戶家庭的健保費，也由國家負擔等，另生育津貼、人工生殖補助不分貧富都有補助，顯示少子化政策公平性原則都是一致的。

此外，洪子仁強調，全民健保是一種以「互助精神」為中心的「保險」，希望讓少生病的族群幫助多生病的，而在現行制度下，小朋友的健保費是跟著爸媽走，代表有錢人家小朋友要付的健保費會比一般家庭的小朋友多。

洪子仁說，若採取0至6歲健保費國家付的作法，國家要給有錢人家小朋友的補助，勢必會多於給經濟弱勢者的補助，明顯違反量能付費及全民健保的互助精神，且這筆費用若被計入健保的政府負擔比例中，勢必造成進一步的預算排擠問題，對健保財務永續精神是絕對性的不利。

因此，洪子仁強調，少子化在醫療有很多方案，是否要用到0-6歲健保費國家支付，一定要深思，「小朋友是國家未來的棟樑沒錯，但這樣的政策不符合量能付費的精神，政府可以從生育津貼、育兒友善環境強化，為何要動到健保核心精神？」

衛福部也強調，全民健保為自助互助社會保險，每人都要繳交健保費，如為經濟弱勢民眾，則由政府提供全部或部分之自付健保費補助，以低收、中低收入戶未滿18歲兒少健保費補助為例，統計109年至113年，每年平均補助約7億元、約112萬人次受益。

衛福部指出，針對傳出國民黨近期擬提出「兒童福利法」修正草案，規範中央政府補助6歲以下兒童健保費，因涉及國家財政支出，建議宜綜合評估整體兒童政策、審慎研議。

