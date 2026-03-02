皮蛇不只痛！還恐增中風、心梗風險 2族群需注意

世界衛生組織2025年發布Position Paper指出，在高收入國家，接種帶狀疱疹疫苗具良好成本效益，有助減輕高齡化社會醫療與照護負擔；情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣帶狀疱疹發生率持續攀升，從2008年至2020年增加了1.72倍，每年約有12萬人新發病例，且人數還在增加。儘管近8成民眾擔心後遺症，多數人卻未主動預防和諮詢，形成「擔心卻不行動」的落差。專家指出，國際多國已推公費疫苗，呼籲台灣建立全國一致補助架構，讓民眾打得到也打得起，優先納入50歲以上與免疫低下族群。

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，並不是單純皮膚病。當年輕時感染的水痘病毒潛伏在神經節內，隨著年齡增長或免疫力下降再度活化，就可能引發劇烈疼痛與紅疹。

請繼續往下閱讀...

資料顯示，2008年至2020年間，帶狀疱疹發生率上升1.72倍。成大醫院家醫科主任吳至行指出，除了50歲以上族群與免疫力低下者是高風險族群，臨床上也觀察到30至49歲患者有增加趨勢。特別是罹患糖尿病、腎臟病、心臟病等慢性病者，一旦發病，併發症風險更高。

許多人以為「疹子好了就沒事」，其實不然。吳至行說，帶狀疱疹後神經痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響睡眠與生活品質。研究也指出，發病後短期內，中風、心肌梗塞等心血管事件風險上升，對原本就有慢性病的族群更是一大威脅。

然而，擔心並未轉化為行動。全球顧問公司Human8調查發現，78%受訪者擔心帶狀疱疹影響生活，但超過一半從未主動與醫護人員討論。台灣家庭醫學醫學會委託吳至行進行的調查也發現，許多民眾知道皮蛇與免疫力有關，卻不清楚自己是否屬於免疫力低下族群。

吳至行指出，門診時間有限，病人往往優先處理眼前症狀，急性期過後就「好了傷疤忘了痛」，忽略長期風險。再加上民眾難以將皮蛇與中風、心梗等疾病聯想在一起，自然缺乏立即預防的動機。

世界衛生組織2025年發布Position Paper指出，在高收入國家，接種帶狀疱疹疫苗具良好成本效益，有助減輕高齡化社會醫療與照護負擔。台灣正快速邁入超高齡社會，慢性病人口持續增加，若缺乏前端預防，未來醫療壓力勢必更沉重。

從國際經驗來看，十大醫藥先進國家中已有9國推動公費疫苗政策，包括美國、英國、澳洲、日本等。以英國為例，政策推動後每年約減少4萬人次醫療諮詢，不僅減輕醫療體系壓力，也創造長期經濟效益。

反觀台灣，目前疫苗補助多由地方政府自行規劃，各縣市在年齡門檻、資格限制與補助金額上差異明顯。有些需設籍、低收入證明，制度相對複雜。尤其50至64歲族群，多數仍未被納入補助範圍，但這群人正值工作與家庭責任最重階段，一旦罹病，衝擊更深。

調查也顯示，超過8成民眾願意接種疫苗，50至64歲與65歲以上族群意願最高，若有公費支持，接種意願明顯提升。吳至行強調，關鍵在於讓民眾「打得到，也打得起」。建議中央建立全國一致的基本補助架構，分階段將50歲以上與免疫低下族群納入，整合地方制度差異，提升疫苗覆蓋率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法