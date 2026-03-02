自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

公費篩檢打造6癌防護網 屏縣去年揪近萬名異常個案

2026/03/02 10:58

民眾定期接受癌症篩檢，是目前最有效、最具成本效益的防治策略之一。（屏東縣政府提供）

民眾定期接受癌症篩檢，是目前最有效、最具成本效益的防治策略之一。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為推廣縣民健康權益並提升預防醫學量能，屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，去（2025）年全縣癌症篩檢共服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變及489名癌症個案，成功協助2694位民眾及早介入治療。

屏縣府衛生局指出，透過「一次到位、一站完成」的便民模式，提供成人一般健檢、B、C型肝炎篩檢、以及乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌等六項癌症篩檢、長者功能評估、營養諮詢、心理健康評估及肌少症檢測等多元服務。

恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴（圖右）分享定期篩檢的重要性。（屏東縣政府提供）

恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴（圖右）分享定期篩檢的重要性。（屏東縣政府提供）

恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴表示，自己長年投入醫療第一線，卻因忙於工作忽略健康，在疫情前確診乳癌第二期，歷經7次化療與長時間治療才逐步控制病情。她提醒，現代人生活壓力大、作息不規律，加上飲食習慣改變，臨床上甚至可見20多歲年輕女性罹癌案例，凸顯定期篩檢的重要性。醫療團隊也將持續透過各種宣導管道，讓「早篩檢、早發現」的觀念深入社區。

74歲阿珍姐也分享受惠經驗。她原本自認身體硬朗，去年7月參加縣府社區篩檢時，經醫師初步發現腸胃異常，隨即轉診大醫院檢查並確診癌症，及時手術治療後，目前病情穩定。她感性表示，若非縣府把篩檢服務送到社區，自己可能仍未察覺身體警訊，整合式篩檢為偏鄉長輩帶來很大幫助。

社區整合式篩檢最大的特色就是就近、便利、省時、省力。（屏東縣政府提供）

社區整合式篩檢最大的特色就是就近、便利、省時、省力。（屏東縣政府提供）

衛生局長張秀君指出，定期接受癌症篩檢，是目前最有效、最具成本效益的防治策略之一。社區整合式篩檢最大的特色就是就近、便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，也免去繁複掛號流程，一個上午即可完成多項重要檢查，特別適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾。

衛生局將於3月7日到潮州高中舉辦馬年「新春大健檢」，除六大癌症篩檢外，還包括胸部X光結合AI判讀骨質疏鬆、長者內在能力檢測、長者專屬護眼檢查、肌少症風險評估、專業營養師一對一諮詢、三高管理銜接國家888計畫，一站完成全家人的健康檢查需求。

民眾不必奔波多家醫療院所，也免去繁複掛號流程，一個上午即可完成多項重要檢查。（屏東縣政府提供）

民眾不必奔波多家醫療院所，也免去繁複掛號流程，一個上午即可完成多項重要檢查。（屏東縣政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中