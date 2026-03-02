公費篩檢打造6癌防護網 屏縣去年揪近萬名異常個案

民眾定期接受癌症篩檢，是目前最有效、最具成本效益的防治策略之一。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為推廣縣民健康權益並提升預防醫學量能，屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，去（2025）年全縣癌症篩檢共服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變及489名癌症個案，成功協助2694位民眾及早介入治療。

屏縣府衛生局指出，透過「一次到位、一站完成」的便民模式，提供成人一般健檢、B、C型肝炎篩檢、以及乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌等六項癌症篩檢、長者功能評估、營養諮詢、心理健康評估及肌少症檢測等多元服務。

恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴表示，自己長年投入醫療第一線，卻因忙於工作忽略健康，在疫情前確診乳癌第二期，歷經7次化療與長時間治療才逐步控制病情。她提醒，現代人生活壓力大、作息不規律，加上飲食習慣改變，臨床上甚至可見20多歲年輕女性罹癌案例，凸顯定期篩檢的重要性。醫療團隊也將持續透過各種宣導管道，讓「早篩檢、早發現」的觀念深入社區。

74歲阿珍姐也分享受惠經驗。她原本自認身體硬朗，去年7月參加縣府社區篩檢時，經醫師初步發現腸胃異常，隨即轉診大醫院檢查並確診癌症，及時手術治療後，目前病情穩定。她感性表示，若非縣府把篩檢服務送到社區，自己可能仍未察覺身體警訊，整合式篩檢為偏鄉長輩帶來很大幫助。

衛生局長張秀君指出，定期接受癌症篩檢，是目前最有效、最具成本效益的防治策略之一。社區整合式篩檢最大的特色就是就近、便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，也免去繁複掛號流程，一個上午即可完成多項重要檢查，特別適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾。

衛生局將於3月7日到潮州高中舉辦馬年「新春大健檢」，除六大癌症篩檢外，還包括胸部X光結合AI判讀骨質疏鬆、長者內在能力檢測、長者專屬護眼檢查、肌少症風險評估、專業營養師一對一諮詢、三高管理銜接國家888計畫，一站完成全家人的健康檢查需求。

