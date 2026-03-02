自由電子報
健康 > 心理精神

老了腦袋一定退化？研究揭密：有些80歲長輩的大腦竟比40歲還年輕

2026/03/02 11:00

研究指出，80歲「超級長者」的大腦保有比40歲成人更多的年輕神經元，打破了老化必定退化的迷思；大腦示意圖。（法新社資料照）

研究指出,80歲「超級長者」的大腦保有比40歲成人更多的年輕神經元,打破了老化必定退化的迷思;大腦示意圖。(法新社資料照)

〔編譯陳成良／綜合報導〕80多歲還記得清清楚楚，反而你三、四十歲就開始忘東忘西？研究發現，這可能不是錯覺。有些人的大腦真的「老得比較慢」，甚至保有比40歲成年人更多的年輕細胞。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項刊登於權威期刊《自然》（Nature）的研究，深入分析了被稱為「超級長者」（SuperAgers）的大腦樣本。美國西北大學團隊發現，這些記憶力遠超同齡人的80、90歲長輩，大腦中新生的年輕神經元數量，不僅是認知健康長者的2倍，甚至是阿茲海默症患者的2.5倍。更驚人的是，這些細胞數量甚至超越了30到40歲的成年人。

為什麼有些人的大腦老得比較慢？研究團隊解釋，年輕的神經元就像大腦裡的「新血」，擁有極強的可塑性，能迅速生長並修補神經網絡。如果一般人老化的大腦像線路逐漸老舊的「老社區」，那麼超級長者的大腦就像是「有人定期維修的社區」。負責供養神經細胞的「支援細胞」（星形膠質細胞）與掌管記憶迴路的關鍵神經元（CA1神經元）彼此配合，打造出一個高度營養的生態系，持續滋養著這些年輕細胞。換句話說，這些人的大腦就像有一支維修團隊，隨時在補洞、換線、清理老舊零件。

打破宿命論：不是逆轉老化 而是老得慢

不過，專家也主動踩了煞車。這不代表老化可以被完全逆轉，而是顯示不同人「老得快慢」存在著生物學上的差異。這類長者可能帶有先天的基因優勢，目前的腦組織觀察也無法用來預測個人未來是否會罹患失智症。專家強調，這些差異並非單靠後天努力就能複製，更多反映的是長期累積與個體差異。

這項發現也提醒，面對高齡化社會，與其只把焦點放在「退化與照護」，或許也該重新理解「為什麼有些人老得比較慢」。專家補充，維持良好的飲食、規律運動與優化睡眠，仍是保護大腦、減緩退化的最務實防線。

