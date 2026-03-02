自由電子報
健康 > 心理精神

睡得著不代表睡得好！「睡眠怪獸」攪局 白天恐易怒、憂鬱

2026/03/02 10:56

睡眠呼吸中止症患者容易因為呼吸暫停而驚醒，造成睡眠品質不佳。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕睡眠與民眾生活品質息息相關，台灣睡眠醫學學會提醒，有些民眾在睡眠期間會出現打鼾的情況，恐是睡眠呼吸中止症找上門，患者因為呼吸反覆暫停、血氧下降，除了容易驚醒、睡眠品質不佳外，還可能增加高血壓、心臟病與中風風險，呼籲民眾千萬別輕忽。

台灣睡眠醫學學會理事長、林口長庚胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦說，睡眠呼吸中止症並非單純的打呼問題，而是一種在睡眠中反覆發生呼吸暫停、造成血氧下降，可能影響全身健康的慢性疾病，常見症狀可分為夜間、白天兩大類。

夜間症狀包括打呼聲大且不規則、睡眠中呼吸暫停（常由枕邊人發現）、夜間頻尿或因呼吸暫停而驚醒、睡眠品質不佳；白天症狀包括即使睡眠時間足夠仍感到疲倦、容易打瞌睡或精神不濟、注意力不集中、記憶力下降、情緒易怒或憂鬱傾向等。

除了影響日常生活，莊立邦提醒，睡眠呼吸中止症與高血壓、心臟病及心律不整密切相關，患者因為反覆缺氧與交感神經活化，心臟負擔因此提高，增加心血管疾病風險，若患者本身就有高血壓或心律不整病史，又同時有夜間打鼾與白天嗜睡等症狀，更應及早接受專業評估

莊立邦強調，睡眠呼吸中止症可透過治療有效改善，比如生活型態調整，包括減重、戒菸酒、規律作息等，另也可以使用正壓呼吸器（CPAP）治療、口腔矯治器（Oral Appliance）治療等做法，特定上呼吸道結構問題患者則可以考慮手術治療，改善睡眠品質、減少白天嗜睡、同時降低心血管疾病風險。

此外，莊立邦提到，每年3月舉行的世界睡眠日特別呼籲民眾重視睡眠品質與相關疾病，今年學會聚焦「睡眠怪獸（OSA）不搗亂 生活更美好」主題，希望透過衛教推廣，提升社會對睡眠呼吸中止症的辨識與治療意識，及早揪出潛藏的健康危機。

