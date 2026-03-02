過敏性鼻塞困擾40年 微創手術緩解 睡覺不再張口呼吸

患有肥厚性鼻炎的女子，由耳鼻喉科醫師陳俊志執行下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名50歲女子鼻子因過敏困擾了40年，每天一起床就得洗鼻子，天冷、運動時會鼻塞，睡覺更會因鼻塞而用嘴巴呼吸，造成口乾舌燥，嚴重影響生活品質，但吃藥、鼻噴劑都無效；耳鼻喉科醫師經內視鏡診斷為肥厚性鼻炎，醫病溝通後，執行下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，局部麻醉手術約15分鐘，術後即可正常飲食、工作。患者開心地說，終於可以用鼻子呼吸到新鮮口氣，睡覺時也不會張口了。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師表示，下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術是一種結合「縮小肥厚下鼻甲」與「阻斷過敏神經」的微創鼻內視鏡治療。主要針對藥物無效的慢性肥厚性鼻炎與過敏性鼻炎，解決鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀。結合最新一代低溫射頻技術縮小下鼻甲和阻斷後鼻神經改善鼻塞過敏。微創手術採用內視鏡在黏膜下進行，減少對正常鼻黏膜的破壞。

下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，術前與術後對照圖。（中醫大新竹附醫提供）

陳俊志說明，術後通常1-2週內傷口癒合，術後初期會有短暫鼻塞、輕微血水、分泌物，屬正常現象。這項手術主要針對鼻塞的改善，但打噴嚏、流鼻水等症狀，會因感冒或嚴重過敏時，可能略有明顯症狀，建議患者仍需避免過敏原以及持續洗鼻，作為術後保養。

陳俊志指出，鼻塞和過敏主要是因為免疫系統將吸入的環境物質如塵蟎、花粉等誤判為有害物，啟動防衛機制，釋放組織胺等物質，導致鼻黏膜腫脹、血管擴張及分泌物增加，進而引起鼻塞、流鼻水和打噴嚏。冷空氣或溫差也會誘發類似反應。常見誘因包括台灣潮濕環境下的塵蟎、寵物皮屑、花粉及溫差。

過敏性鼻炎也會造成口臭，主要原因是鼻塞導致習慣「張口呼吸」，造成口腔乾燥、唾液減少，使細菌滋生；此外，過敏引起的鼻涕倒流會導致濃稠分泌物附著在喉嚨，經蛋白質分解後產生腐敗異味。積極治療過敏、保持鼻腔暢通是改善此類口臭的關鍵。

陳俊志提醒，術後每天都要洗鼻子，2-4週是復原關鍵，建議洗鼻次數一天要2-3次，遇假日有空，可一天4-5次，洗完可以稍微用力擤鼻涕，這時有些脫落的結痂會被洗出。如果出現出血，用棉球塞入鼻孔，加壓止血通常就會止血，此時洗鼻要暫停3天。平均2-3週回診一次，大概4次就會完全復原了，如有問題，建議回診就醫。

