健康 > 抗老養生 > 運動復健

ERAS助攻！ 90歲老奶奶成功置換膝關節恢復行走

2026/03/02 09:54

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，ERAS照護流程是透過完整風險盤點與流程管理，逐一拆解高齡手術可能面臨的挑戰。（豐原醫院提供）

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，ERAS照護流程是透過完整風險盤點與流程管理，逐一拆解高齡手術可能面臨的挑戰。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕90歲梁姓老奶奶因雙膝關節嚴重退化，長期行走困難且疼痛明顯，生活自理能力大受影響，因年事已高且合併慢性心臟疾病，屬高麻醉風險族群，經衛生福利部豐原醫院導入「術後加速康復（ERAS）」系統化整合照護模式，精準評估且有效控管手術風險，順利完成膝關節「人工關節置換手術」，迅速恢復站立及行走能力，順利返家休養。

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，ERAS照護流程是透過完整風險盤點與流程管理，逐一拆解高齡手術可能面臨的挑戰，強調從術前、術中到術後的全期整合照護：術前完成麻醉風險評估、營養調整與用藥規劃；手術過程中降低生理負擔並精準控制疼痛，減少對身體的衝擊；術後由復健與護理團隊及早介入，設定安全的復原節奏，協助病人下床活動，逐步恢復行走能力。在跨團隊合作下，讓高齡及多重共病患者也能在穩定、安全的條件下完成手術與復原。

90歲老奶奶順利完成膝關節「人工關節置換手術」，術後疼痛明顯改善，短時間內即可重新站立及行走。（豐原醫院提供）

90歲老奶奶順利完成膝關節「人工關節置換手術」，術後疼痛明顯改善，短時間內即可重新站立及行走。（豐原醫院提供）

呂文憲指出，傳統照護模式下，高齡且合併慢性病患者，常因風險考量而延後，甚至放棄治療，而ERAS提供一套可評估、可複製的系統化流程，讓醫療決策不再僅以年齡作為限制，這正是梁姓老婦得以突破高齡手術門檻、重新站起來的關鍵。

呂文憲呼籲高齡患者與家屬應及早與醫療團隊討論治療方式，近年在政府制度支持下，ERAS模式得以推動，使醫院能在安全前提下，為高齡病患提供更具品質與效益的治療選擇。

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，90歲老奶奶因雙膝關節嚴重退化，長期行走困難且疼痛明顯，生活自理能力大受影響。（豐原醫院提供）

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，90歲老奶奶因雙膝關節嚴重退化，長期行走困難且疼痛明顯，生活自理能力大受影響。（豐原醫院提供）

