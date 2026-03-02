自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

跨科整合迎戰超高齡社會 百歲阿嬤骨折手術救回行走力

2026/03/02 09:51

雲林百歲人瑞阿嬤摔倒骨折，雲林基督教醫院組成跨科醫療團隊順利完成手術，阿嬤恢復行走能力，在院方人員祝福下出院。（雲林基督教醫院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林一名百歲人瑞阿嬤不慎跌倒，送醫確診股骨頭錯位骨折，避免因臥床引發肺炎、血栓、褥瘡等併發症，又擔心年紀大承受不起手術風險，雲林基督教醫院組成跨科醫療團隊為阿嬤手術，術後在團隊成員與復健團隊協助下，人瑞阿嬤恢復行走及基本活動能力，在院方祝福之下出院返家。

負責主刀的雲林基督教醫院骨科主治醫師林永奇指出，根據國內外研究統計，65歲以上長者每3人就有1人曾跌倒，其中股骨近端骨折若未及時手術，長期臥床下可能引發肺炎、血栓或褥瘡等併發症，1年內死亡率高達20至30%，因此對高齡者來說，手術的目的不只是接骨，更是讓他們能夠重新活動，避免臥床帶來更大的風險。

林永奇說，經與家屬溝通說明後，考量百歲患者多數合併心血管疾病、骨質嚴重流失等問題，骨科會同心臟科、麻醉科、復健科組成醫療團以跨科整合方式為人瑞阿嬤手術，整個過程人瑞阿嬤堅強的心志及熱愛生命的韌性，更令團隊成員敬佩。

另林永奇強調，骨質疏鬆被稱為「沉默的疾病」，尤其停經後女性與高齡男性都是高風險族群，應定期接受骨密度檢查，補充鈣質與維生素D，並透過規律負重運動強化骨骼，同時改善居家照明、防滑措施與扶手設置，降低跌倒風險。

雲林基督教醫院院長劉清源指出，面對超高齡社會，醫療重視跨專科整合與全人照護醫療，讓長者都能有尊嚴、有品質的生活。

