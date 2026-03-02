限制級
獨家》驚！6旬男竟冒出第3隻眼 醫揭長瘤又冒黑痣相當罕見
〔記者許麗娟／高雄報導〕年約60歲郭先生左眼外眼角自4年前開始長出黃白色腫塊，雖然沒有痛覺，卻會影響視線，更驚人的是，隨著腫塊變大，上頭還冒出1顆明顯的黑痣，常常嚇到旁人以為他有第3隻眼。
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，郭先生就醫時，左眼彷彿有2顆眼珠，他常覺得卡卡的有異物感、眼乾難受，眼球向左看有點困難，但左眼沒有眼眶外傷史與任何眼部手術史，不清楚為何會突然冒出如眼珠般的腫塊。
洪啟庭表示，郭先生左眼外眥（音同字，俗稱眼角）的黃白色腫塊約0.5 X 0.5公分，中央有1顆灰黑的色素沉積，用棉棒輕推會隨之移動，而且沒有痛覺，診斷為「左眼結膜下眶內脂肪脫出合併中央黑痣」，手術切除後，病理切片報告為脂肪組織，而中央黑點則為黑痣，術後至今6個月無復發跡象，乾眼症也隨之消失。
洪啟庭進一步說明，眼睛的脂肪屬於眶內脂肪的一部分，由提氏囊、眼眶周圍與眼眶隔膜圍繞。形成結膜下脂肪脫出的主要原因是年齡增長，眼眶隔膜變薄或鬆弛，加上眼眶支撐結構退化，導致眼窩內的脂肪往前膨出如同多一個肉球，本案例又很恰巧的在腫塊中央出現黑色素沉積，才會變成相當罕見的「第3隻眼」。
洪啟庭強調，「結膜下眶內脂肪脫出」屬於良性病灶，在體型稍微肥胖者常見，另外罹患糖尿病、膠原蛋白病變或代謝性功能異常患者也可能發生。最主要還是跟年齡老化有關，多見於60至72歲的男性，發生率約為女性的10倍，此外，長期熬夜導致血液循環變差、有甲狀腺眼眶疾病者、眼部曾有外傷或手術等都容易發生，建議當感覺結膜下的脂肪突出時應盡快就醫處置，才不會影響視線及外觀。
