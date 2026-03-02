自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》牙周1病菌恐改變腸道菌相 抑制亞麻油酸代謝

2026/03/02 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

越來越多研究顯示，牙周病不只影響口腔健康，還與發炎性腸道疾病（IBD）有關。這兩種病的共同特點都是「免疫反應對菌相失衡過度反應」，但背後機制不清楚。

Nature Communications（2024 Feb 22;15（1）:1617）的研究團隊以小鼠實驗，探討牙周病關鍵病原菌牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis, Pg） 是否會加重腸道發炎，並結合菌相（metagenomics）與代謝物（metabolomics）分析。

研究發現，口服Pg會改變腸道菌相：提高Bacteroides門，卻降低Firmicutes、Verrucomicrobia與Actinobacteria等益菌群，並抑制腸道菌的亞麻油酸（LA）代謝路徑。而LA是一種芳香烴受體（AHR）配體，能抑制Th17細胞、促進Treg細胞，維持免疫平衡。Pg讓LA減少後，就導致Th17/Treg失衡、腸道發炎惡化。值得注意的是，補充LA能在Pg挑戰的小鼠中減少Th17/Treg比例、緩解結腸炎，而且是AHR依賴性的。

這項研究說明牙周病菌不只是「口腔的敵人」，還能透過改變腸道菌與代謝物，進一步惡化腸道疾病。尤其是亞麻油酸這個關鍵代謝物，原本能幫助抑制免疫過度反應，卻因牙周病菌而被壓抑，造成免疫失衡。對有IBD或腸道敏感的人來說，維持良好口腔衛生、控制牙周病，可能也間接保護腸道健康，未來甚至可以透過調整特定代謝物或益生菌來達到治療效果。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

