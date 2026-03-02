自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》抗老別只做醫美！重訓助臉Q彈 醫推4招保養法

2026/03/02 11:12

專家表示，如果你想要臉皮年輕Q彈，你應該做肌力訓練，然後喝豆漿或大豆蛋白飲；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，如果你想要臉皮年輕Q彈，你應該做肌力訓練，然後喝豆漿或大豆蛋白飲；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了抗老嘗試各式醫美療程，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，日本最新研究顯示，規律肌力訓練可能帶來更根本的改變，相較單純有氧運動，重訓對改善臉部真皮層結構與膠原蛋白比例的效果更佳。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，如果你想要臉皮年輕Q彈，你應該做的是運動，然後回家喝豆漿或大豆蛋白飲。他進一步歸納既科學又省錢的4項保養皮膚的方法：

1.規律重訓

每週進行2至3次肌力訓練，可刺激肌肉分泌有助膠原蛋白生成的訊號分子，改善真皮層結構，降低老化帶（LEP%）暴跌10%，效果優於單純有氧運動。

這是因為當你做重訓時，血中某些因子下降（CCL28、CXCL4、N,N-dimethylglycine），肌肉會分泌一種叫大聚糖的信號分子，透過血液跑到臉部，真皮層可以長厚。

2.避免紫外線與糖化

做好防曬、減少UVA傷害，避免膠原蛋白流失。同時控制精緻糖攝取，先吃足夠纖維、再吃甜食並搭配運動，降低糖化終產物對皮膚彈性的破壞。

3.降低壓力與穩定作息

壓力大、熬夜不睡，你的皮質醇正在爆表。這東西是皮膚裡的碎紙機，一邊禁止合成新膠原蛋白，一邊瘋狂切碎現有纖維。建立規律睡眠與放鬆習慣，有助維持皮膚修復與更新能力。

4.補充大豆蛋白與關鍵營養素

民眾如果不想重訓亦可以改喝豆漿。2023 年《Nutrients》研究發現，大豆蛋白加異黃酮連喝24週，皮膚保濕度增加68%，皺紋直接少7.1%。

當民眾做了重訓與喝豆漿後，同時記得要補充維生素C與鋅，維他命 C是合成膠原蛋白的絕對必要條件，鋅負責細胞更新跟傷口癒合，讓皮膚汰換老舊細胞的效率變高。　

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中