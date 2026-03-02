健康網》抗老別只做醫美！重訓助臉Q彈 醫推4招保養法

專家表示，如果你想要臉皮年輕Q彈，你應該做肌力訓練，然後喝豆漿或大豆蛋白飲；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了抗老嘗試各式醫美療程，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，日本最新研究顯示，規律肌力訓練可能帶來更根本的改變，相較單純有氧運動，重訓對改善臉部真皮層結構與膠原蛋白比例的效果更佳。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，如果你想要臉皮年輕Q彈，你應該做的是運動，然後回家喝豆漿或大豆蛋白飲。他進一步歸納既科學又省錢的4項保養皮膚的方法：

1.規律重訓

每週進行2至3次肌力訓練，可刺激肌肉分泌有助膠原蛋白生成的訊號分子，改善真皮層結構，降低老化帶（LEP%）暴跌10%，效果優於單純有氧運動。

這是因為當你做重訓時，血中某些因子下降（CCL28、CXCL4、N,N-dimethylglycine），肌肉會分泌一種叫大聚糖的信號分子，透過血液跑到臉部，真皮層可以長厚。

2.避免紫外線與糖化

做好防曬、減少UVA傷害，避免膠原蛋白流失。同時控制精緻糖攝取，先吃足夠纖維、再吃甜食並搭配運動，降低糖化終產物對皮膚彈性的破壞。

3.降低壓力與穩定作息

壓力大、熬夜不睡，你的皮質醇正在爆表。這東西是皮膚裡的碎紙機，一邊禁止合成新膠原蛋白，一邊瘋狂切碎現有纖維。建立規律睡眠與放鬆習慣，有助維持皮膚修復與更新能力。

4.補充大豆蛋白與關鍵營養素

民眾如果不想重訓亦可以改喝豆漿。2023 年《Nutrients》研究發現，大豆蛋白加異黃酮連喝24週，皮膚保濕度增加68%，皺紋直接少7.1%。

當民眾做了重訓與喝豆漿後，同時記得要補充維生素C與鋅，維他命 C是合成膠原蛋白的絕對必要條件，鋅負責細胞更新跟傷口癒合，讓皮膚汰換老舊細胞的效率變高。

