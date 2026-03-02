限制級
健康網》腎友別怕水果！ 這5種助排便又避高鉀
〔健康頻道／綜合報導〕便秘是長期傷腎的壓力，洪永祥診所院長洪永祥引用研究指出，慢性腎臟病患者若合併便秘，腎功能惡化速度更快，平日多攝取這5種水果，可以改善便秘又可避免高鉀風險。
洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，護腎第一步，就是把腸道顧好。不少腎友對蔬果很害怕，怕吃到富含鉀的蔬果，因此，減少纖維攝取，常以吃藥來改善便秘。
洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除。他力推5種水果，相對安全又實用：
●蘋果：
富含果膠，有助增加糞便體積、促進益菌生長。
●梨子：
含果膠與天然山梨醇，能溫和刺激腸道蠕動。
●鳳梨：
含纖維與鳳梨酵素，幫助消化、減少腸道停滯。
●草莓：
含水溶性纖維與多酚，有助腸道菌相平衡。
●葡萄：
水分高，能幫助糞便柔軟、較好排出。
洪永祥提醒，腎友記得控制份量，每次約半碗切塊即可，避免打成果汁。搭配足夠水分與規律活動，腸道順了，腎臟自然更輕鬆。
