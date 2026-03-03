自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》熬夜族必看 2野菜竟藏抗發炎密碼 每週吃2次就夠

2026/03/03 18:08

過貓（左）與山蘇可以幫忙抗氧化抗發炎。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，每週一到兩次，搭配足夠的蛋白質與好的油脂，清炒或汆燙料理就足夠。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕蕨類可以幫忙抗氧化抗發炎。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，過貓與山蘇不只是野菜，它們含有多酚、黃酮類、類胡蘿蔔素與植物固醇等天然活性成分。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，不少國際期刊都在討論蕨類植物。過貓與山蘇這類的野菜，其實藏著一整套抗氧化與抗發炎的分子工具。發表在《Plants》以及《Journal of Ethnopharmacology》的大型綜論指出，全球有90多種可食用蕨類。

他指出，當我們長期熬夜、壓力大、血糖起起伏伏時，身體裡的發炎火苗會一直存在。蕨類裡的這些分子，就像是幫忙把火勢降下來的小幫手。

●過貓
在民間常被用來退燒、止咳、改善腸胃不適。研究發現，它含有豐富的多酚與黃酮類，會影響核因子紅血球二相關因子二這條抗氧化路徑，也會調整核因子κB這條發炎路徑。

過貓燙過之後那個滑滑黏黏，那主要來自水溶性多醣體、植物黏液質，以及部分可溶性膳食纖維。黏滑其實對身體有幫助。它可以延緩胃排空速度，讓血糖上升比較平穩，也能保護腸道黏膜，同時成為腸道益菌喜歡的食物。

張家銘建議，常覺得早上醒來還是累、運動後恢復慢、皮膚反覆發炎，這些其實都可能與氧化壓力偏高有關。這時候，過貓當然可以納入飲食。餐後血糖容易波動、腸胃敏感、排便不規律，這類黏性纖維反而是加分的。

●山蘇
同樣富含多酚與膳食纖維。當膳食纖維進到腸道之後，會被好菌利用，產生短鏈脂肪酸，進一步穩定腸道環境。

大家壓力一大可能腸胃就亂、腹脹反覆出現、排便時好時壞，張家銘指出，其實是在提醒腸道軸出現偏移。山蘇可以幫忙調整，但同時，規律作息與少糖飲食更重要。

不過，把蕨類放在對的位置，張家銘表示，它是助力但不是全部，但千萬不要亂攝取蕨類萃取物，有些蕨類品種本身具有毒性，並不是所有「野生」都等於健康。

過貓與山蘇，本來就是我們飲食裡的一部分。每週一到兩次，搭配足夠的蛋白質與好的油脂，清炒或汆燙都可以，這樣的頻率已經很足夠。

