健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》皮質醇狂飆、脂肪鎖死 醫示警：別再晚餐拖到9點後

2026/03/08 19:09

睡前1小時吃綠色奇異果，減重醫師蕭捷健指出，在總睡眠時間、睡眠效率、夜間醒來次數和醒著時間（WASO）都有改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡前1小時吃綠色奇異果，減重醫師蕭捷健指出，在總睡眠時間、睡眠效率、夜間醒來次數和醒著時間（WASO）都有改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕晚上11點的雞排，比早上炸雞容易讓人發福。減重醫師蕭捷健指出，別再以為熱量一樣，身體反應就一樣。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，他引用西班牙研究指出，同樣是500大卡在晚上6點吃，跟晚上11點吃，對飢餓感、能量消耗、囤脂訊號，真的差很多！

這項西班牙研究，科學家找了將近400個8-12歲的西班牙小學生。科學家只做了一件事，追蹤他們幾點吃飯。一組人在晚上9點前吃晚餐，另一組拖到9點後才吃。吃的東西熱量都差不多。結果晚上9點後才吃的那組，發福機率直接飆升2.1倍！

蕭捷健指出，這群晚吃的小孩，C-反應蛋白（CRP）多了1.4倍、白血球介素（IL-6）多了1.6倍。身體發炎指標整個爆表。

大腦裡有一個叫「下視丘」的總司令，負責管內分泌跟生理時鐘。正常情況下，晚上10點，下視丘已經準備休眠，蕭捷健說，此時吃宵夜，壓力荷爾蒙「皮質醇」直線狂飆。皮質醇一拉高，胰島素阻抗馬上報到，大腦立刻下令：「把所有脂肪死命塞進肚子裡當防彈衣！」

深夜肚子餓得咕咕叫，蕭捷健建議，可以吃以下食物：

●奇異果：
研究發現，睡前1小時吃綠色奇異果，有看到總睡眠時間、睡眠效率、夜間醒來次數和醒著時間（WASO）改善。

●無糖豆漿或是一小杯希臘優格：
除提供身體修復肌肉的原料，又讓胃稍微有點事做，產生飽足感，又不會逼迫整個代謝系統連夜血汗加班。

