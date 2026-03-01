健康網》伊能靜曾因生酮飲食釀臉垮氣虛 專家警：這些族群小心

伊能靜曾因生酮飲食致臉部凹陷，甚至身體虛弱。（圖取自伊能靜微博）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人伊能靜已57歲，為了維持凍齡吃進不少苦頭，她近日分享過去極端減重的慘痛經驗，曾連續半年嘗試生酮飲食，最後導致臉部凹陷，甚至身體虛弱，讓她嚇到喊停。什麼是生酮飲食？根據亞東醫院衛教資料指出，基本原理是攝取極低碳水化合物、適當蛋白質、大量的脂肪，使身體以燃燒脂肪取代碳水化合物做為能量來源進而增加酮體的生成，但並非適用於所有人，若肝腎功能不佳、有心血管疾病等情況的人則不建議。

伊能靜近日分享過去極端減重的慘痛經驗，坦言曾連續半年嘗試生酮飲食，體重一度降到43公斤，卻換來臉部凹陷，最後被鏡子裡的自己嚇到，趕緊喊停。她回憶當時嚴格執行生酮飲食，幾乎完全戒斷碳水化合物，雖瘦得很快，但臉部膠原蛋白流失明顯，「臉都垮了」。她直言：「戒碳水不是最好的方法，戒糖才是。」也認為長期完全不吃碳水，反而可能讓代謝失衡。

生酮飲食的定義

根據亞東醫院衛教資料表示，生酮的意思是讓身體可以產「生」 較多「酮」體的飲食方式。因為酮體是在體內碳水化合物含量極低時，燃燒脂肪後的代謝產物，所以血中酮體濃度高代表現在正以脂肪當作能量燃燒，且酮體也有抑制食慾的作用，減少進食進而減低熱量攝取。

生酮飲食的定義是，每天攝取<50公克的碳水化合物，或碳水化合物的攝取量佔總熱量的10%以下（即每日2,000大卡飲食中的200大卡），基本原理是攝取極低碳水化合物、適當蛋白質、大量的脂肪，使身體以燃燒脂肪取代碳水化合物做為能量來源進而增加酮體的生成。

生酮飲食須攝取高脂肪食物促使燃燒脂肪產生酮體，以下為生酮飲食建議食物選擇：

●可以多多吃 高脂水果（橄欖、酪梨）、堅果類、橄欖油等。

●可以適量吃各種肉（如：豬、雞、牛、鴨）、海鮮、黃豆類製品、蛋類、蔬菜（除了根莖類蔬菜，如：蔥、紅蘿蔔等，其他皆可吃）。

●只能少少吃的部分為全穀雜糧類（如：米飯、麵包、麵條、番薯）、水果類（如：芭樂、蕃茄）、糖點心（如：糖果、汽水、巧克力）等。

有關生酮飲食可能有的副作用，亞東醫院衛教資料表示，當酮體在血液中濃度增加稱為酮症，適應以脂肪及酮體取代碳水化合物作為燃料需一段時間，大多數人在1-2週可開始適應，在這個時間，可能會有不適症狀出現，稱之酮流感，症狀包含：疲倦、頭痛、脫水、電解質不平衡、腸胃不適（噁心、嘔吐、腹瀉等）。

亞東醫院提醒，雖然大部分的人採用生酮飲食是安全的，但並非適用於所有人。第一型糖尿病患者執行時必須小心，因為可能產生酮酸中毒的風險。同時懷孕、肝腎功能不佳、胰臟炎或膽囊炎，或是心血管疾病等情況的人則不建議，或需在醫師的監控下執行。

